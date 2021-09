McDonald’s vient de sortir 6 éléments de menu

Les menus américains de McDonald’s ne sont pas les seuls à subir des changements tout au long de l’année. Au Royaume-Uni, la succursale de l’entreprise a récemment modifié son menu en proposant six articles populaires à durée limitée à la fin du mois d’août. McDonald’s Royaume-Uni et Irlande ont également été contraints de retirer les laits frappés et les boissons en bouteille du menu de ses restaurants en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement en août.

Les éléments de menu en édition limitée quittant le menu britannique comprennent le BBQ Quarter Pounder simple et double avec du fromage, Mars McFlurries et le McSpicy, rapporte le Mirror. Les bouchées au fromage à l’ail, quelque chose que les Américains n’ont jamais vu chez McDonald’s américain, ont également été retirées du menu. Bien que ces articles aient disparu, ils ont été remplacés par six nouveaux articles : le Big Tasty, le Big Tasty with Bacon, le Chicken BBQ Smokehouse, les Mozzarella Dippers, le Cadbury Milk Chocolate McFlurry et le Cadbury Caramel McFlurry. Oui, McDonald’s UK proposera également des bâtonnets de mozzarella, qui ne sont pas non plus disponibles aux États-Unis.

Ces changements de menu étaient tous prévus pour garder le menu frais, mais la pandémie de coronavirus a forcé McDonald’s UK à apporter d’autres changements drastiques. Aucun endroit dans toute la Grande-Bretagne ne proposera de milkshakes et de boissons en bouteille en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. “Comme la plupart des détaillants, nous rencontrons actuellement des problèmes de chaîne d’approvisionnement, ce qui a un impact sur la disponibilité d’un petit nombre de produits”, a déclaré mardi un porte-parole de McDonald’s au Royaume-Uni et en Irlande, rapporte .. “Les boissons en bouteille et les laits frappés sont temporairement indisponibles dans les restaurants d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles.”

Alors que les articles en édition limitée ne sont plus au menu, les fans de McDonald’s au Royaume-Uni et en Irlande pourront bientôt essayer quelque chose de nouveau. Le sandwich à base de plantes McPlant sera disponible dans 10 restaurants à Coventry le 29 septembre avant de s’étendre à 250 restaurants le 13 octobre. Le sandwich sera largement disponible dans les deux pays d’ici 2022, rapporte Market Watch.

Les clients de McDonald’s aux États-Unis ont vu de nombreux changements au menu en 2020 et 2021. L’année dernière, la chaîne a réduit son menu pendant la pandémie de coronavirus. Les salades, les filets de poulet, les sandwichs au poulet grillé et certains produits du petit-déjeuner ont disparu, note Business Insider. McDonald’s a également cessé de proposer le petit-déjeuner toute la journée en mars 2020. Il n’est toujours pas revenu.

“Alors que McDonald’s et ses franchisés évaluent si et comment nous ramenons le petit-déjeuner toute la journée dans nos menus, nous voulons nous assurer que ces améliorations resteront cohérentes pour nos clients”, a déclaré McDonald’s à Business Insider. « Toute décision finale sera prise en partenariat avec nos franchisés, en fonction de la demande des consommateurs et conçue pour stimuler l’activité tout en minimisant les perturbations opérationnelles. »

Bien que ces changements aient été apportés, McDonald’s continue d’introduire de nouveaux éléments de menu. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé son intention d’ajouter Glazed Pull Apart Donuts au menu, à partir du 1er septembre. Les beignets offrent aux clients “une version unique d’un beignet classique que les fans adoreront certainement”, selon la société. Les douceurs sucrées ne seront disponibles que pour une durée limitée.