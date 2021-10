McElhenney affirme que Wrexham a fait quelque chose qu’ils n’avaient pas fait depuis 13 ans lors de la visite de Reynolds

Photo de PAUL ELLIS/. via .

Rob McElhenney s’est entretenu avec Sky Sports après que lui et Ryan Reynolds ont visité l’hippodrome du Wrexham FC pour la première fois.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, McElhenney a clairement fait ses recherches, car il a partagé une statistique incroyable avec Sky Sports lors d’une interview.

L’acteur américain a déclaré: « Nous venons de découvrir la statistique de notre équipe médiatique. C’était la première fois que le club revenait de deux buts de moins, d’un homme, en 13 ans.

C’est une découverte extrêmement intéressante.

Phil Parkinson et les joueurs ont-ils intensifié les choses à cause de la visite de Reynolds et McElhenney à l’hippodrome ?

Vous pourriez certainement affirmer cela sur la base des statistiques, bien que ce ne soit pas juste à dire – en tant que professionnels, ils donnent sûrement tout chaque semaine.

Cela suggère cependant qu’il pourrait y avoir une motivation supplémentaire pour impressionner les deux stars hollywoodiennes lorsqu’elles regardent en personne.

13 ans, c’est long et, à notre connaissance, aucune autre star hollywoodienne n’est venue nous rendre visite pendant cette période – il y a clairement une corrélation.

Des temps passionnants pour Wrexham sous Ryan Reynolds et Rob McElhenney

Les fans de Wrexham se demandent probablement encore que tout cela arrive à leurs bien-aimés Red Dragons.

Les deux hommes avaient l’air d’avoir vraiment apprécié leur visite à l’hippodrome, alors qu’ils posaient pour des photos avec des supporters et des chemises signées.

McElhenney a également été vu allongé sur le terrain alors qu’il embrassait le stade pour la première fois depuis que lui et Reynolds ont acquis le club.

C’est une période très excitante pour Wrexham, c’est le moins qu’on puisse dire.

Les Dragons rouges sont actuellement assis confortablement à la 11e place de la Ligue nationale, à 13 points du sommet du classement.

Avec un peu d’élan, qui sait ce qui pourrait arriver à la fin de la saison.

Avec Reynolds et McElhenney à la barre, tout est possible.

