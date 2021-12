McEnany: Biden ne pourra plus se cacher « au sous-sol » s’il court en 2024

« The Five » a réagi jeudi lorsque le président Biden a demandé s’il se présenterait à une réélection en 2024, et certains membres du panel ont déclaré que sa réponse dans l’interview télévisée avait été mal prise en compte.

Mercredi, lors de l’émission « World News Tonight » sur ABC, Biden a déclaré qu’il se présenterait aux élections s’il était en bonne santé.

« Je suis un grand respect du destin. Le destin est intervenu dans ma vie de nombreuses fois. Si j’étais dans la santé dans laquelle je suis maintenant – si je suis en bonne santé – alors en fait, je courrais à nouveau , » il a dit

Pourtant, la mise en garde de Biden n’a rien fait pour éteindre les spéculations sur son état et s’il cherchera à être réélu en 2024, ont fait valoir les animateurs de « The Five ».

« C’est la première fois qu’il met en doute sa réponse [on if he] va … courir à nouveau », a déclaré l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany. « Cette fois, il avait cette nuance de sa santé. Et ce qui est fascinant, c’est que les membres de sa propre administration ont refusé d’arrêter les rumeurs selon lesquelles il ne se présenterait pas. »

Le président Biden à la Maison Blanche (Drew Angerer/.)

Le mois dernier, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas pensé à se présenter à la présidence. McEnany a souligné qu’il aurait dû dire: « Non, mon patron est Joe Biden, je travaille pour Joe Biden. Je m’attends à ce que le président Joe Biden se présente et soit réélu. »

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg lors d’un entretien avec CNBC devant la Maison Blanche le 13 octobre 2021 à Washington, DC. (Photo de Drew Angerer/.)

CNN FLOTTE LES REMPLACEMENTS POSSIBLES POUR BIDEN EN 2024

« Heureusement pour Joe – ou malchanceux pour Joe – il ne pourra pas rester au sous-sol », a-t-elle poursuivi. « Je veux dire, l’Amérique s’est réveillée à ce que c’est que d’élire un président qui s’est caché du peuple américain [and] n’a pas partagé [his] … plan COVID secret. »

Jesse Watters est intervenu et a déclaré qu’il pensait que Biden était un président « unique et fait » et que la réponse du commandant en chef sur 2024 aurait des retombées politiques massives.

« [Biden] a ouvert d’énormes problèmes avec cette réponse », a-t-il déclaré. « Joe s’est juste esquivé devant nos alliés, devant nos ennemis. Ils pourraient juste l’attendre s’il ne doit être là que pendant peut-être trois ans de plus. »

Watters a ajouté que les conséquences de Biden jetant des doutes possibles sur 2024 ont des conséquences au sein du parti pour les démocrates. Il a déclaré que désormais, l’équipe considérerait probablement Biden comme « politiquement blessé ».

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez prend la parole lors d’une conférence de presse le mardi 7 décembre 2021 à Capitol Hill à Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (AP Photo/Jacquelyn Martin)

« Ce n’est pas un commentateur conservateur qui dit, vous savez, le gars a perdu sa balle rapide. Ce n’est pas un démocrate qui murmure dans les couloirs du Congrès: » Vous savez, il n’est plus le même qu’avant. [Biden] introduit cela sur le réseau TV. Désormais, chacun va voir tout ce qu’il fait dans le contexte de sa santé défaillante. Chaque toux, chaque trébuchement, chaque fois qu’il a un horaire léger, vous allez regarder ça », a déclaré Watters.

« Les démocrates… feraient mieux de commencer à élaborer des plans d’urgence. »