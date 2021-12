McGowan veut être un Rocky vs. Apollon contre Merveille

Il y a quatre jours, un mois avant son prochain combat, Sergio Martínez (record de 54.3.2; 30 KO) a déclaré dans Olé qu’il connaissait la nécessité de remporter une victoire solvable pour viser son objectif maximum, qui est la ceinture médiane WBA, probablement contre le Japonais Ryota Murata. Bien sûr, il doit d’abord surmonter un obstacle appelé Macaulay McGowan.

Les Britanniques 14-2-1 ; 3 KO, il ne pense pas la même chose que l’homme de Buenos Aires : il sera présenté le 27 janvier au Wizink Center de Madrid comme le protagoniste, il ne veut pas être un simple invité à la fête. L’Européen de 27 ans, 19 ans de moins que Martínez, a déclaré en connaissance de cause : « J’ai fait le grand saut en 2014, la même année que Sergio Martínez a pris sa retraite pour la première fois après le combat contre Miguel Cotto. Je suis un boxeur dur, fort et qualifié avec détermination. J’ai gagné des titres, j’ai été champion d’Angleterre et de Grande-Bretagne, et je suis très vite devenu professionnel. Je commence quand il semblait mettre fin à sa carrière, et maintenant J’ai devant moi son éventuel retrait définitif au cas où il le battrait ».

Je vois le temps pour le vétéran de céder la place au sang neuf. Macaulay McGowan

L’homme né dans le Lanchashire, au nord de Manchester, a continué de s’exprimer avec détermination dans Espabox : « L’histoire pourrait me mettre au même endroit que Cotto dans le sens de retirer une légende comme Sergio Martínez. Je veux gagner à tout prix. Pas pour le retirer, mais parce que j’ai ma propre carrière, je cherche ma place, j’ai 27 ans et je suis dans la fleur de l’âge, il n’a rien à prouver et je veux faire dérailler ce train; C’est mon moment, et je vois le temps pour le vétéran de céder la place au sang neuf ».

McGowan et Martinez ont des photos ensemble, style fan et idole. Pour les Anglais, l’Argentin est une sorte d’affiche. Voici comment il l’a dit : « J’ai grandi en le regardant avec Chávez Jr., battant mes compatriotes comme Martin Murray, Matthew Macklin, Darren Barker, etc. Il boxait déjà quand j’ai commencé, incroyable, mais il n’y a pas du tout de mésentente entre nous, je veux juste faire mon travail et le battre. C’est du sport, j’aimerais atteindre tout ce qu’il a été, c’est pourquoi je dois le vaincre”.

Formation de Sergio Maravilla Martinez à Madrid.

Le fan de Manchester City (lors d’un de ses combats il a profité d’une pause pour demander le résultat d’un match) a perdu deux combats, tous deux en 2020, contre les invaincus Tursynbay Kulakhmet et Kieron Conway, sur lesquels il a souligné : « Ils m’ont donné un court préavis et je n’ai pas pu me préparer de manière optimale, je ne les ai donc pas gagnés. Je les ai acceptés parce que je suis boxeur professionnel et parce que je n’ai pas reçu de combats qui m’étaient propices, donc je ne voulais pas non plus les rejeter car avec toute la question du Covid-19, beaucoup moins d’événements ont été organisés ».

Revenant au combat avec Maravilla, il a comparé cinématographiquement : « Pour moi, c’est comme Rocky Balboa contre Apollo Creed, je suis Rocky et je dois surprendre la légende. »

McGowan affrontera Martinez le 27 janvier.

Concernant la valeur du combat, il a assuré : « C’est tout, car cette année nous avons encore une fois manqué de soirées, et Qu’ils m’offrent de combattre Sergio Martínez est une opportunité incroyable qu’il ne pouvait pas manquer. C’est l’occasion d’accomplir une nuit de gloire ».

