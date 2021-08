McGregor 3, UFC 264 en direct

in

Ainsi s’est clôturée, pour le moment, la trilogie historique entre Dustin Poirier Oui Conor McGregor. Le premier combat entre les deux a eu lieu en 2014 et l’Irlandais a été victorieux. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé à l’UFC et ‘The Diamond’ gagne à être considéré comme l’un des meilleurs. En 2021, deux combats contre McGregor et deux victoires.

En principe, ce combat devrait être le dernier entre les deux, mais vu comment il s’est développé et qu’il a dû se terminer à cause de la blessure de McGregor… Tout reste un peu en l’air.

Espérons que nous pourrons à nouveau profiter des deux dans le même octogone !

Il ne serait pas nécessaire de compléter le KO de Poirier. Lors du premier tour, McGregor punissait sa jambe gauche avec les coups de pied qu’il donnait et recevait, et juste au moment où les cinq premières minutes se sont écoulées, un mauvais pas lui a causé un blessure apparemment grave. Les images sont glaçantes et l’Irlandais a dû quitter l’Octogone sur une civière.

Le combat ‘The Notorious’ a commencé très fort, conscient qu’un long combat ne lui a pas profité, mais petit à petit Poirier il s’est installé sur l’octogone et a commencé à prendre la situation en main jusqu’à ce qu’il soit sur le point de la terminer à la fin du premier tour. Il semblait que la cloche avait sauvé McGregor, mais le combat était déjà terminé pour lui…

Une agression. C’est ce qui a duré le combat le plus attendu de ces derniers temps et qui a clôturé la trilogie légendaire entre Dustin Poirier Oui Conor McGregor. Le combat qui devrait servir à rompre le lien entre les deux.

Conor McGregor il a dû être allongé hors de l’octogone de la T-Mobile Arena de Las Vegas. La blessure de l’Irlandais s’annonce grave…

Victoire de Dustin Poirier par KO technique après la blessure de Conor McGregor.

Finaaaaaaaal du combat ! McGregor il s’est blessé à la jambe gauche et ne peut pas continuer ! Dommage pour l’Irlandais… Les images font froid dans le dos. Il pointe vers une fracture du tibia et du péroné… Ainsi se termine le combat le plus attendu de l’année.

Aujourd’hui, la trilogie légendaire entre Poirier et McGregor se termine. Le combat commence maintenant !

Tampon Bruce avec son show habituel, il présente maintenant les deux combattants. Cela va commencer maintenant. Peu de présentations supplémentaires sont nécessaires, profitez-en.

Viens et vois!

Et déjà sauter dans l’octogone aussi Dustin ‘Le Diamant’ Poirier. L’ambiance est formidable. Quelle hâte de voir ces deux combattants se battre à nouveau, et quelle chance de pouvoir les réunir à nouveau dans un octogone seulement sept mois plus tard.

Voilà Conor McGregor! Mise en scène spectaculaire de ‘The Notorious’, comme toujours. La T-Mobile Arena, pleine à craquer de 20 000 spectateurs, l’a reçu absolument affolé. L’Irlandais est le premier à gravir l’octogone, en attendant la sortie de Dustin Poirier dans les prochains instants.

Le combat que nous attendions depuis des mois, pour lequel nous avons attendu toute l’aube, le combat qui brisera le duel entre Dustin Poirier Oui Conor McGregor…

Quel combat nous attend entre deux des plus grands de l’UFC !

Et une fois le combat entre Gilbert Burns Oui Stephen Thompson, qui s’est terminé par la victoire de Burns…

LE NIGHT STAR COMBAT ARRIVE ! LE POIRIER-MCGREGOR ARRIVE !

L’un des fleurons de l’UFC de Dana White, la championne actuellement à la retraite Khabib Nurmagomedov, a donné son avis sur le grand combat des jours précédents.

Le combat entre Conor McGregor Oui Dustin Poirier aura lieu dans le spectaculaire T-Mobile Arena à Las Vegas, avec une capacité de 20 000 spectateurs. Un site sportif à la hauteur de la qualité et des attentes que l’on suppose du combat auquel nous allons assister très prochainement ce matin.

On revient encore une fois sur le précédent du grand combat de la nuit entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Après avoir vaincu Dan talonneur en juin 2020 déjà McGregor en janvier 2021, Poirier revient sur le devant de la scène dans l’un des poids légers les plus recherchés. C’est pourquoi ce combat à Las Vegas a suscité plus d’attentes que jamais.

Énorme maintenant la victoire de Tai tuivasa par KO avant Greg Hardy en seulement une minute et cinq secondes du premier tour. Brutal!

Rappelons que la soirée est déjà lancée ! Il en reste de moins en moins pour assister à la grande bataille de la nuit entre Poirier Oui McGregor, mais d’abord, le combattant mexicain, Irène aldana, juste battu par KO technique Yana Kunitskaya.

Son record UFC actuel est de 27 victoires et 6 défaites. Le premier combat avant McGregor Il est arrivé en 2014, il y a sept ans, et c’était un domaine absolu de l’Irlandais qui était dans l’un de ses meilleurs moments.

Le combattant américain a toujours maintenu de bons records, mais il avait besoin de faire un pas en avant dans les combats décisifs pour faire le saut de qualité qui le placerait parmi les meilleurs combattants de tout l’UFC.

La soirée est déjà lancée au T-Mobile Arena de Las Vegas ! Maintenant, le combat entre Sean O’Malley Oui Kris Moutinho, qui a été O’Malley par KO technique.

Le grand combat de la nuit entre Poirier Oui McGregor!

Lors du dernier combat entre les deux, fin janvier, il y avait une nette différence de niveau et de rythme entre Poirier Oui McGregor. L’Irlandais n’avait pas couru depuis longtemps, et le manque de rythme et la fatigue ont très vite fait des ravages. En fait, Poirier ne l’a achevé qu’au deuxième tour.

Le lutteur irlandais a en sa possession des dossiers de 22 victoires et 5 défaites à l’UFC. Il est également important de se rappeler que trois de ces défaites sont survenues lors des six derniers combats de McGregor.

Ce match est très important pour les deux combattants. D’une part, pour McGregor retomber consécutivement à Poirier ce pourrait être le dernier adieu à son rêve de retrouver la ceinture des poids légers.

La soirée de l’UFC 264 débutera à 4h00 du matin, avec quelques combats précédents avant le grand combat de la nuit entre Dustin Poirier Oui Conor McGregor. Jusque-là, nous serons avec l’aperçu et avec des informations sur les deux combattants.

Trop bonne nuit à tous ! Bienvenue à cette soirée UFC que nous attendions depuis si longtemps. Près de sept mois après la victoire de Poirier sur McGregor, l’Américain et l’Irlandais se retrouvent dans un combat qui se présente comme décisif entre les deux pour rompre l’égalité à un.

Deux des meilleurs combattants de l’UFC face à face, aujourd’hui, en direct sur Mundo Deportivo.

Vivons-le !