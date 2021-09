McGregor admet qu’Aldo méritait d’avoir remporté un match revanche contre lui : “Il méritait mieux.”

in

La nuit de l’événement UFC194 en 2015 est toujours dans la rétine de tous les amateurs de MMA, au cours de laquelle le champion par intérim Conor McGregor a éliminé le champion poids plume José Aldo en 13 secondes et unifié la ceinture devenant le nouveau monarque.

Alors qu’il tentait de se remettre de sa blessure et avec des béquilles, l’Irlandais a révélé pour la première fois que le Brésilien méritait d’avoir remporté un match revanche contre lui peu de temps après. “Il méritait mieux”, Tenu.

Avis

Cet homme est un formidable guerrier. Ce fut un honneur de partager l’Octogone avec lui. J’aurais adoré l’affronter à nouveau. Je pense qu’il méritait plus qu’il n’en avait »a ajouté “The Notorious” dans une note avec le journaliste sportif The Sun

Et fermé : “J’ai beaucoup de respect pour José Aldo et pour les Brésiliens”.

Bien qu’Aldo ait sans cesse appelé à une revanche contre McGregor après sa défaite à l’UFC 194, l’Irlandais et les responsables de l’entreprise ont refusé de programmer un deuxième combat entre les deux. Dana White, à l’époque, avait déclaré qu’un match revanche aurait du sens si le combat avait été plus égal, et a utilisé la durée du combat (13 secondes) comme argument pour ne pas faire de revanche.

McGregor, à son tour, est passé au poids léger, une catégorie qu’il a remportée en éliminant Eddie Alvarez à l’UFC 205 en 2016, et n’est jamais revenu au travail des poids plume après sa victoire sur Aldo.

