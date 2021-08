McGregor continue de battre ses rivaux en Europe. Conlan bat Doheny

in

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Hier soir, une soirée s’est jouée à Belfast (Irlande du Nord) avec le combat du héros local, Jamie Conlan, et le Championnat d’Europe des poids coq comme attractions principales.

Le scotch Lee McGregor (11-0, 9 KO), lors de sa première défense du poids coq européen après la fin du règne de Karim Guerfi, il a fait tomber Vincent Legrand (32-1, 17 KO). Ce gaucher du Pas de Calais a renversé le détenteur de la ceinture européenne au second tour, mais McGregor, indemne, a poursuivi l’initiative du combat. Ses combinaisons entre la partie du visage et le corps ont porté leurs fruits au quatrième round lorsqu’il a réussi à démolir le Français, qui n’a pas dépassé le décompte, et le combat s’est terminé là.

Michael Conlan (16-0, 8 KO), concurrent mondial des super poids coq WBO, s’est finalement battu en tant qu’athlète professionnel dans sa ville natale de Belfast, affrontant TJ Doheny (22-3, 16 KO). Le combat a été favorable à Conlan, comme en témoignent les cartes de 119-108, 116-111, 116-111, et le petit de la saga est devenu champion par intérim des poids plumes WBA et, plus important encore, un prétendant mondial au super poids coq. titre WBO.

Avant eux, en super poids léger, le natif de Belfast Tyrone McKenna (22-2-1, 6 KO) a eu une rude bataille contre José Félix Soto (39-5-1, 30 KO), du Mexique. McKenna a semblé renverser Soto au premier tour, mais ce fut par une poussée lui saisissant la tête. Il y a eu plus de chutes dans les tours suivants dans une offre passionnée par les deux, étant à noter que Soto a frappé le local sur la toile au troisième après une main au foie. Il y eut dix rounds de concessions mutuelles, sans reculer, deux guerriers tentant de convaincre les juges. Ceux-ci ont offert des scores de 97-92, 99-91 en faveur du local, Tyrone McKenna.

De même, le Russe Sergueï Gorokhov (11-3-2, 7 KO) est tombé vaincu contre Padraig McCrory (12-0, 6 KO), également originaire de Belfast comme Conlan. C’était une excellente performance du local, et au quatrième tour, son rival eurasien saignait déjà du haut du nez de façon spectaculaire. Gorokhov est passé du plus au moins et, finalement, ils ont arrêté le combat devant ce qui sera avec de fortes probabilités une fracture nasale.