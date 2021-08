McGregor contre Poirier 2 | Horaire et où regarder le combat de l’UFC 257 en direct à la télévision

Connor McGregor et Justin Poirier sont mesurés lors du premier match majeur de la UFC en cette année 2021. L’Irlandais, l’une des grandes figures de la modalité, revient sur le ring un an plus tard dans le but de se retrouver avec la victoire. Il le fait devant un Poirier qu’il a remporté d’importantes victoires tout au long de sa carrière et qu’il aspire à obtenir le plus fort.

Profitez d’1 mois gratuit de tous les contenus DAZN : Premier league, Moto Gp… Commencez votre période gratuite sans permanence

McGregor contre Poirier 2 | Programme

Île de Tass, dans Abou dhabi, accueillera un combat encadré dans le UFC 257, en elle aucun titre ne sera mis en jeu, bien que l’attente suscitée soit maximale. Vous y verrez l’état de forme de McGregor après plusieurs mois d’interruption. L’annonce de son retour date d’il y a des mois, mais ce n’est que quelques jours avant Noël, quand a été annoncée la date d’un combat qui s’ouvrira en 2021 dans lequel les arts martiaux mixtes tenteront de retrouver la normalité après la pandémie de 2020.

McGregor faire la fête comme favori avant un Poirier qui, malgré l’accumulation de bonnes victoires, a eu plus de problèmes contre des rivaux plus renommés. En septembre 2019, dans un combat léger, Poirier cédé contre Khabib Nurmagomedov, dans un autre combat encadré dans le UFC 242, ce qui a suscité de grandes attentes. C’était le dernier grand duel de l’Américain avant ce combat. McGregor, justement, il a aussi ajouté sa dernière défaite contre Khabib en octobre 2018, bien qu’il ait depuis concouru avec succès à une autre occasion.

UFC 257 | Le retour de McGregor dans l’Octogone

McGregor s’est battu deux fois, depuis sa percée dans la boxe en 2017, pour défier Floyd Maywether, devant lequel il a subi une nette défaite. En octobre 2018, près de deux ans après leur précédent match au UFC, a cédé contre Khabib. Il n’est réapparu que le 18 janvier 2020, avec une victoire contre Donald Cerrone.

McGregor Il réapparaît maintenant prêt à augmenter un record de 22-4 en arts martiaux mixtes, sa longue séquence d’invincibilités entre 2011 et 2015 est loin derrière, même s’il est vrai que ses rivaux les plus notoires sont arrivés lors de combats récents. Outre cette lutte contre Khabib, McGregor perdu contre Nate Diaz en 2016. Les deux autres pertes ajoutées sont survenues au début de sa carrière.

Aspirer à infliger une autre Dustin Poirier. A 31 ans, il est prêt pour un combat qui peut lancer sa carrière. Il a un bilan de 26-6 en tant que professionnel et son dernier triomphe est survenu le 27 juin, contre Dan talonneur, dans Las Vegas. Poirier a sonné des victoires dans sa carrière, comme celle remportée contre Justin Gaethje, en 2018.

La vérité est que ce ne sera pas la première fois McGregor et Poirier des visages peuvent être vus. Les deux ont été mesurés dans le UFC 178 le 27 septembre 2014. McGregor a remporté une nette victoire dans Las Vegas et maintenant il aspire à maintenir sa domination devant un Poirier vous avez une excellente occasion de faire beaucoup de bruit dans la modalité.

Quand est joué le McGregor – Poirier ?

Le combat se dispute aujourd’hui à l’aube, samedi 23 janvier, au dimanche 24. L’événement de la UFC 257 Cela commence à 0h15, heure de la péninsule espagnole, avec le deuxième tour de ces combats préliminaires à 2h00. Ainsi, s’il n’y a pas de retard, on s’attend à ce que le grand combat entre McGregor et Poirier départ à 4h00.

Où voir le McGregor – Poirier ?

L’épreuve de force peut être vue à travers la plate-forme DAZN, qui retransmet l’événement en direct. Vous pouvez suivre toutes les informations sur le combat sur le site de Monde du sport.