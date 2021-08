McGregor fait le point sur sa blessure : “Je suis plus avancé sur le calendrier que je ne le pensais”

in

Récupération de Conor McGregor aller de force en force.

L’ancien champion a tenu une session en direct sur Instagram et a partagé qu’il se remet mieux que prévu de la double fracture qu’il a subie auparavant. Dustin Poirier dans l’étoile du UFC 264 Juillet dernier.

« Le scanner s’est bien passé. Le scanner s’est très bien passé », a déclaré l’Irlandais (via MMA Junkie). « Pouvoir remonter sur le vélo. Je suis de retour sur le vélo plus tôt qu’il (le cascadeur) a dit que je serais capable de porter du poids. Je suis plus en avance sur le calendrier que je ne le pensais. Continuons d’avancer. C’était une bonne nouvelle. Bonne nouvelle à l’embarcadère.

Bien que le diagnostic soit positif pour le moment, McGregor a déclaré qu’il n’envisageait pas d’en faire trop pour éviter ce qui est arrivé à Chris Weidman, qui, il y a une semaine, a dû subir une deuxième intervention chirurgicale pour la double fracture qu’il a subie au UFC 261.

Je fais attention, j’écoute tout ce que les médecins ont à dire. Après ce qui est arrivé à Weidman récemment, je ne vais pas trop la forcer. C’est dans ma tête tout le temps l’idée de revenir en arrière et de voir que (la jambe) n’est pas connectée et de devoir revivre ça. Regardez ce qui est arrivé à Weidman. Je ne pense pas que ce soit le cas pour moi. Je sais que ce n’est pas mon cas, mais je suis un peu nerveux.

Avec le retour de McGregor dans l’Octogone en vue de 2022, l’Irlandais a envisagé un quatrième combat avec Poirier et même un défi Kamaru usman pour la ceinture poids welter.

