McGregor : « Forcer quelqu’un à s’injecter quelque chose est mal »

Conor McGregor est revenu au centre de la polémique. The Notorious est bien connu pour vivre toujours entouré de controverses, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un octogone.

Cette fois, le ring a été Twitter, où le combattant a donné son avis sur la vaccination contre COVID. « Forcer quelqu’un à injecter dans son corps quelque chose dont il ne veut pas est terriblement mal. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre le fait de ne pas avoir le choix. Que Dieu bénisse ceux qui pensent le contraire. »il a écrit le 3 décembre.

Non content de cela, celui qui a été le premier combattant de l’UFC avec deux titres de divisions différentes en même temps, n’a pas hésité quand il s’agissait de commenter la politique que son pays mène vis-à-vis du COVID. De critiquer les politiciens de son pays pour être des « laquais de l’Union européenne » et de simples « messagers », à proposer que l’Irlande quitte ladite organisation et implante un « mur de murs rouges irlandais ».

