McGregor gâche tout à la pesée contre Poirier avec un coup de pied !

Conor McGregor c’est toujours synonyme d’action. Également dans les pesées, où il ne déçoit généralement pas en chauffant l’environnement avant le combat. En l’occurrence, avant le combat attendu ce samedi à Las Vegas contre Dustin Pourier, lors de la précédente pesée, l’Irlandais n’a pas hésité à tenter d’intimider son rival en chauffant le combat de quelques mots énergiques, se terminant par un surprenant façon : lui lancer un coup de pied à votre adversaire lorsque vous avez terminé. Dustin Poirier, avec un sourire nerveux, il a gardé son sang-froid alors que les gardes de sécurité de l’événement ont réussi à séparer les Conor de son rival avant la tentative d’agression.

Cela n’a fait qu’augmenter la tension d’un combat dans lequel les fans fondent de grands espoirs. L’ambiance est très chaude après la confrontation précédente, et aussi, il ne faut pas oublier l’enjeu de ce combat : le vainqueur de ce samedi se battra pour le titre des poids légers contre Charles Olivera, champion depuis mai dernier. Les deux entrevoient la ceinture, donc cet ingrédient rend le cocktail de ce samedi extrêmement succulent.

Et comme si cela ne suffisait pas, McGregor s’est aussi chargé d’échauffer un peu plus le combat sur les réseaux avec quelques mots dédiés à son rival : « Dustin, peahead, je viens pour toi peahead, espèce de petite ville idiote.. Mais attention, car la réponse de Poirier n’a pas été perdue non plus : «Ça pue l’insécurité. La seule chose qui est réelle, c’est quand la cloche sonne. C’est la seule vraie partie du combat que j’aime. Tout le reste, qui dit des choses sympas dans l’avant-première, qui obtient beaucoup de likes sur Instagram, qui peut avoir plus de followers, qui peut faire une sorte de vidéo drôle, c’est dégoûtant, c’est un défilé de mode “.

Il faut se rappeler que les deux combattants se sont rencontrés deux fois et ce sera leur troisième match en face à face. En 2014, McGregor a réalisé un KO en 106 secondes. Et lors du dernier combat entre les deux, organisé en janvier dernier à Abu Dhabi, l’Américain a fait comprendre à McGregor ce que c’était que d’être éliminé pour la première fois. La bataille est servie.

