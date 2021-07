“McGregor ne respectait pas Poirier, il pensait plus à Pacquiao”

Le compteur continue de baisser et l’UFC 264 (10 juillet) est plus proche. L’entreprise a voulu partir cette semaine sans concurrence, en raison de la fête nationale des États-Unis, pour que l’excitation grandisse. Et il le fait. En l’absence d’activité, On regarde tous la trilogie entre Dustin Poirier et Conor McGregor. L’Irlandais arrive dans une situation très difficile après cette défaite en janvier. À l’époque, il songeait à gagner puis à boxer Manny Pacquiao. Mais les affaires ont échoué pour tous les deux. Maintenant, c’est à leur tour de récupérer ce qui a été perdu et de leur environnement, ils sont clairs que ce sera différent.

“Conor n’était pas concentré comme il aurait dû l’être. Il ne respectait pas Poirier, il pensait plus à Pacquiao. Il se préparait à boxer car il considérait cela comme un défi. Dustin serait juste l’échauffement, pensa-t-il. Évidemment, les choses n’étaient pas comme ça. Poirier a fait son travail et s’est beaucoup amélioré. Peut-être que Conor ne s’entraînait pas aussi dur qu’il le devrait. Nous savons quels sont les problèmes. Cela n’a rien à voir avec les entraîneurs. Maintenant, il est de nouveau fiancé. Il s’est entraîné tout le temps et il est avec les bonnes personnes. Je le vois KO au premier tour », a déclaré Artem Lobov, un grand ami de l’Irlandais, dans une interview sur BJPenn.com.