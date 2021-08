McGregor perd contre Poirier à cause d’une blessure choquante!

« Dustin, peahead, je viens pour toi peahead, espèce de petite ville idiote., disait McGregor à Poirier avant le combat de ce matin. L’Irlandais, plein de rage depuis janvier dernier, quand l’Américain lui a fait goûter pour la première fois le goût amer de son premier KO contre, voulait se venger. Entre les deux, l’égalité (1-1) de leur marqueur particulier devait être résolue. Ce devait être un combat tendu pour la rivalité et pour le prix que les deux risquaient. Le vainqueur de ce dimanche se battrait pour le titre des poids légers contre Charles Olivera, champion depuis mai dernier. Las Vegas s’est préparé pour une excellente soirée. Mais la clôture de sa trilogie, commencée en 2014 par un KO technique de McGregor à Dustin en seulement 106 secondes, ça s’est terminé comme personne ne s’y attendait : vite, cruel et amer, avec une blessure énorme de ‘Le fameux’ dans le tibia au premier tour qui a laissé les fans de la UFC avec l’envie de vivre un combat épique.

McGregor Il a lancé un poing droit. Puis un à gauche, avec le corps en avant et la jambe gauche pour le soutien. Son coup de poing gauche est parti en l’air, esquivé par le visage d’un Dustin qui, à ce moment, a frappé avec sa gauche au visage de McGregor. Cela surprit l’Irlandais qui, lorsqu’il tira son corps en arrière, réalisa que tout était là-bas. Il a remarqué une « fissure » dans laquelle le désir de faire la fête de tous les fans a été brisé. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche et cria. Cri de douleur. Son tibia s’était fendu d’une manière choquante. C’est fini. ‘Le fameux’ tomba au sol et mit ses bras au-dessus de sa tête pour éviter les coups incessants, l’un après l’autre, d’un Dustin qu’il n’avait pas remarqué la blessure. Ou s’il le faisait, il ne semblait pas s’en soucier. Il frappait son rival à la tête sans arrêt pour l’assommer, avec un McGregor sur le terrain impuissant. Autant elle se défendait, autant c’était fini.

Rapidement, ils l’ont aidé et lui ont montré sa jambe gauche. La pire façon de mettre fin à un combat qui devait être stellaire et durable, avec une fracture du tibia qui a interrompu cette bataille épique dans ses 5 premières minutes et qui a laissé la victoire entre les mains de ‘Le Diamond’ par Technical KO (TKO). Cela a mis très en colère l’Irlandais, qui malgré l’énorme douleur qu’il a dû subir, était plus préoccupé par le résultat du combat et la décision de l’arbitre, puisqu’il a exigé que le combat se termine par arrêt médical et non par TKO.

Et là, depuis le sol, il ne pensait à rien d’autre qu’à la revanche. La colère de ces derniers jours s’était multipliée à McGregor. “Ce n’est pas fini. Il lui donnait des coups de pied dans la jambe, la blessant. Tout cela ne fait que réchauffer le quatrième combat. J’ai frappé, je suis tombé malade et à la fin je me suis cassé la jambe”dit l’Irlandais en ‘Le Diamant’ Il a été emmené dans l’autre partie de l’octogone, voulant affronter le combattant malgré sa blessure, voulant lui répondre.

« Ses menaces n’ont eu aucun effet sur moi. Ce qui lui a fait mal, ce sont mes coups de pied. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Je ne suis pas triste. Je l’ai battu facilement. Parfois ces choses arrivent “dit Dustin Poirier.

«Il l’a fracturé dans l’un de mes coups de poing au début du combat et il s’est cassé dans un coup de poing, bien sûr. C’est quand je lui ai donné un bon coup de pied. Je parie que c’est à ce moment-là qu’il s’est cassé. Il était probablement cassé. Et puis avec le twist, ça s’est terminé, tu sais.”dit Poirier, voulant marquer pour la fracture, ajoutant de l’huile sur le feu à la colère d’un McGregor qui a dû être transporté sur une civière, une image qui montre clairement que Conor doit être absent depuis longtemps.

Nous verrons s’il décide définitivement d’arrêter les arts martiaux mixtes après avoir obtenu une seule victoire au cours des quatre dernières années, bien qu’à en juger par ce qui a été dit après la blessure, son seul but semble être un match revanche contre Poirier. Mais pour cela, Conor vous devrez récupérer votre meilleure version.

Quand aura lieu le quatrième combat de McGregor Poirier ?

Le président de l’UFC, Dana White“Quand Conor sera guéri et prêt à se battre, je suppose que nous aurons une revanche.”

De cette façon, vous n’avez plus qu’à attendre de connaître la date du combat entre Poirier Oui Charles Olivier pour le titre des poids légers, même si malgré son importance, la plus grande question qui restait à Las Vegas est de savoir quand « Le diamant » et « Le notoire » ils se reverront.

Pour l’instant, ce qui s’est passé ce dimanche ne fait que renforcer la position de Dustin en tant que numéro un en poids léger, remportant sa huitième victoire dans la division et montrant dans les premières minutes de combat sa domination contre un McGregor qui n’avait aucune option pour l’attaquer. Déjà battu Max creux deux fois, à Anthony Pettis, Justin Gaethje et Eddie Alvarez avant ce combat. Cette fois, il remporta de nouveau la victoire, mais pas de la manière qu’il l’aurait souhaité.

