McGregor – Poirier | Horaire et où regarder le combat de l’UFC à la télévision

Conor Mc Gregor Oui Dustin Poirier visages sont vus dans le troisième et dernier combat entre les deux champions de la UFC pour voir qui des deux remporte le triomphe au total entre eux et termine cette série avec un bilan de 2-1 en leur faveur. Le irlandais va chercher le “Vendetta” après être tombé amoureux KO fin janvier, avec laquelle le match entre les deux combattants a été égalisé. C’est pourquoi ils cherchent à nouer la cravate.

Ce combat est clé pour les deux combattants, puisque pour McGregor retomber consécutivement à Poirier ce pourrait être le dernier adieu au rêve de retrouver la ceinture légère. McGregor eu un règne de courte durée au sein de la catégorie, puisque dans l’UFC la compagnie de Dana Blanc a dépouillé l’Ecossais du championnat en 2018, en raison du délai excessif pour les mettre en jeu, et tomberait plus tard devant le grand dominant de la catégorie, aujourd’hui à la retraite, Khabib Nurmagomedov dans la quête de la couronne.

McGregor a un dossier de 22 victoires et 5 défaites à l’UFC, bien que trois de ces défaites soient survenues lors de ses six derniers combats. Nate Diaz en mars 2016, ce match contre Khabib en octobre 2018 et cette perte à Poirier en janvier, ils constituent un record auquel McGregor veut faire demi-tour.

Maintenant contre Poirier Il cherche à verdir ses lauriers, mais on a déjà vu en janvier dernier que dans le présent le plus proche le combattant américain d’arts martiaux mixtes est à un autre niveau. Le combat se déroule dans le T-Mobile Arena à Las Vegas, un lieu de haut niveau et où les combats s’annoncent spectaculaires. Poirier a été jusqu’à présent le seul des 27 rivaux à avoir eu McGregor dans votre carrière, vous avez réussi à le vaincre en KO.

Le combattant américainLe joueur de 32 ans a eu une assez bonne carrière, mais quand il a eu le moment de faire un grand pas en avant, il n’a pas été en mesure de le prendre. Vous avez maintenant la possibilité de vous consolider et d’essayer d’étendre votre bilan de 27 victoires et 6 défaites.

En 2013, il a perdu contre bébé cygne et après trois victoires, il affronta McGregor en septembre 2014. Là, le premier duel entre eux a eu lieu, mais l’Irlandais l’a battu en un seul tour. Il a eu une autre séquence chaude de quatre victoires et encore Michael Johnson l’arrêta.

Le tournant de sa carrière est survenu en 2017, lorsqu’il a réalisé une séquence de cinq victoires consécutives contre des rivaux de haut niveau, tels que Miller, Pettis, Gaethje, lvarez et Holloway pour le titre provisoire. Ainsi, il a réussi à se rendre digne d’affronter Khabib. Cependant, le grand dominateur russe était de trop pour l’Américain.

Après avoir vaincu Dan talonneur en juin 2020 déjà McGregor en janvier 2021, Poirier revient sur le devant de la scène dans l’un des poids légers les plus recherchés. C’est pourquoi ce combat à Las Vegas a suscité plus d’attentes que jamais.

Quand se joue le combat UFC Dustin Poirier – Conor McGregor ?

Le combat se déroule dans le tôt le matin du samedi 10 au dimanche 11 juillet, vers 4h du matin.

Où regarder le combat UFC Dustin Poirier – Conor McGregor ?

La confrontation peut être vue par le Plateforme DAZN en Espagne, il couvre la soirée. Vous pouvez suivre toutes les informations sur le combat à travers le Site Internet Mundo Deportivo.

