McGregor-Poirier : Y aura-t-il un quatrième combat ?

Après la déception de tous par la blessure de McGregor en vue de Poirier de ce dimanche, la question la plus répétée était claire. Y aura-t-il un quatrième combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier ? La réponse semble également être claire, oui il y en aura. Ou plutôt, “Probablement”, comme il dit Dana Blanc, président de la UFC à la fin du combat dans Las Vegas. Et c’est qu’après la blessure de l’Irlandais, la réponse ne pouvait pas être le énergique que la situation exigeait.

Le président de UFC, Dana White, a-t-il assuré après le combat dans le T-Mobile Las Vegas que McGregor sera opérée aujourd’hui et a osé évoquer l’éventuelle quatrième confrontation entre « Le notoire » et « Le diamant ». En ce sens, il a dit que Poirier se battra pour le titre poids léger de la UFC contre le champion du Brésil Charles Oliveira, et puis quand McGregor s’est remis de sa fracture du tibia, il y aura probablement un quatrième combat contre Dustin Poirier.

Ainsi, tout semble indiquer qu’il y aura un quatrième combat entre McGregor et Poirier, mais pour cela, il faudra attendre la reprise du combattant irlandais.

À l’heure actuelle, le score entre les deux est de 2-1 en faveur de Dustin. Lors de leur première confrontation en 2014, McGregor a réalisé un KO en 106 secondes. Lors du deuxième combat, tenu en janvier dernier à Abou dhabi, l’Américain a fait connaître McGregor ce que c’était que de tomber par KO pour la première fois. Et ce dimanche, dans la fin attendue de la trilogie, une blessure a empêché le combat d’être passionnant.

McGregor revendique un quatrième combat depuis le sol

Dans les premières minutes, l’Américain dominait, ne laissant aucune option à Conor pour le frapper, mais il y avait encore beaucoup de tissu à couper. C’est à cause de ça McGregor, déjà au sol, blessé, irrité par la décision de l’arbitre de mettre fin au combat par TKO et non par arrêt médical, il demandait déjà un quatrième match : « Ce n’est pas fini. Il lui donnait des coups de pied dans la jambe, le blessant. Tout cela ne fait que réchauffer le quatrième combat. J’ai frappé, je suis tombé malade et à la fin je me suis cassé la jambe ».

Dustin Poirier frappe McGregor lorsqu’il tombe au sol en raison d’une blessure

John Locher / John Locher / AP

Donc les deux Dana White dans le rôle de McGregor ils étaient favorables à la répétition de la confrontation. Pour sa part, Poirier Il ne l’a pas commenté, mais il semble qu’avec cette fin et avec combien l’ambiance s’est réchauffée avant le combat et combien elle peut continuer à chauffer, un quatrième combat pourrait être très juteux en termes d’audience et d’argent pour les deux combattants. À cette occasion, Poirier a triplé l’argent qu’il a gagné par rapport à janvier. Un quatrième combat pourrait multiplier vos revenus.

De plus, ce n’est pas la façon dont Poirier aurait aimé gagner, même s’il a souligné qu’il y avait “Facile gagné”. L’Américain ne rejettera pas une autre occasion de vaincre son rival sans blessure. Cela semble une question d’honneur.

Conor McGregor a revendiqué un quatrième combat contre Poirier depuis le sol, après s’être blessé

John Locher / John Locher / AP