McGregor revient contre Poirier avec Khabib à l’horizon

Le lutteur irlandais Conor McGregor sera mesuré ce samedi matin en Abou Dabi, Émirats arabes unis, à l’américain Dustin Poirier après plus d’un an d’inactivité.

Il aura fallu 370 jours au combattant irlandais pour revenir dans l’Octogone, qui affrontera un Poirier qu’il avait déjà battu en 2014 au premier tour. L’un des premiers points d’inflexion pour comprendre ce qu’est le phénomène ‘Notorious’ aujourd’hui.

est UFC 257 Il s’agit de la première étape de la feuille de route MGregor pour 2021, année au cours de laquelle l’activité de l’Irlandais sur la plateforme brava devrait augmenter considérablement.

L’événement rapproche également Poirier, beaucoup plus mature, d’une occasion en or d’approcher le titre vacant des poids légers, en principe, après la “pseudo-retraite” du Russe Khabib Nurmagomedov.

Le combattant naturel du Daghestan a déjà annoncé qu’il sera vu parmi le public sur l’île du combat où se déroulera l’événement et qu’après cela, il décidera de son avenir définitif.

“Je verrai tous les combats à l’UFC 257 et si l’une des stars ou co-stars fait quelque chose de spectaculaire, je combattrai à nouveau l’un d’entre eux. », a assuré Dana White, présidente de l’UFC, que Nurmagomedov lui a dit lors de la conversation qu’il a eue avec lui.

Tout semble orienté vers une revanche pour McGregor pour le titre des poids légers contre le Russe. Cependant, ‘The Diamond’ ne va pas vouloir être un spectateur de luxe dans le ‘show’ de l’Irlandais.

Dans les mains de Poirier C’est défoncer la porte et mettre la division sens dessus dessous. Classé deuxième meilleur poids léger aujourd’hui, il vient de battre le Néo-Zélandais Dan Hooker dans l’une des batailles les plus remarquables de l’année dernière.

L’arrivée médiatique de McGregor à Abu Dhabi



Vidéo

McGregor, Malgré n’avoir eu que deux combats au cours des deux dernières années et ses flirts avec le monde de la boxe, il semble prêt à revenir à nouveau avec style. Il a battu l’Américain Donald Cerrone en seulement quarante secondes et assure qu’il fera de même avec son compatriote

‘Le fameux’, un virtuose lui aussi micro en main, est absolument convaincu de sa supériorité. Bien qu’il ait été vu beaucoup plus calme dans ses discours, il continue d’être McGregor.

“J’aime Dustin. je pense que c’est un bon combattant. C’est même un grand combattant. Mais c’est encore plusieurs crans en dessous de moi. Je vais l’assommer en 60 secondes”, a-t-il prévenu dans un communiqué publié par l’UFC lui-même.

Avec deux grands puncheurs dans la cage, il semble que le concours sera décidé par la différence que chacun peut faire dans l’échange de pied. Du coin de Poirier, la soirée ressemble plus à une bataille ouverte qu’à un combat avec une issue rapide.

“Le plan est de battre McGregor par tous les moyens nécessaires. Il y aura du sang et des tripes et je chercherai à me battre à nouveau pour le titre », a averti l’Américain dans une interview pour MMA Junkie et a ajouté plus tard : « Il ne s’agit pas de vengeance. Ce sont beaucoup de choses”.

McGregor se considère supérieur à l’Américain, à tel point que l’Irlandais fait un pas de plus et regarde Khabib. Encore une autre phase dans la germination d’une seconde bataille contre l’aigle du Daghestan. Il a tiré du coffre des souvenirs sa confrontation en 2018.

“Je pense qu’il a peur de me battre et je ne le blâme pas. J’ai combattu le meilleur de lui cette nuit-là (UFC 229), il a combattu le pire de moi cette nuit-là. Il le sait, je le sais et son équipe le sait », a déclaré McGregor dans une interview avec ESPN.

Le McGregor-Poirier 2, plus qu’une revanche, semble être la première pièce d’un domino qui pourrait définir l’avenir de la catégorie. Seule la performance des deux spécifiera pour quel côté les événements seront déclenchés.