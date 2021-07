McGregor, sans filet contre Poirier

Conor McGregor joue sans filet à l’UFC 264. Son combat contre Dustin Poirier est bien plus qu’un combat. L’Irlandais de 32 ans risque son avenir ce samedi. Il a perdu deux de ses trois derniers combats et une autre glissade pourrait être une dalle trop importante. Besoin de gagner, Il n’y a pas d’autre moyen. Il le sait et c’est pourquoi il s’est bien préparé. Beaucoup de gym, de conditionnement physique… et peu pour réchauffer le combat. En fait, son entourage a reconnu que January était « confiant » et qu’il était désormais très concentré. Jusqu’à la conférence de presse de jeudi, il n’avait rien fait ni dit pour changer cette perception. Dans la semaine de combat, les choses changent. Vous devez réchauffer ce qui va se passer dans l’Octogone et c’est un génie pour ça.

C’est ce qu’il touche, mais la différence d’attitude entre Conor et Poirier peut dénoter la nervosité de l’Irlandais. Et c’est logique. L’Américain, pour sa part, est calme. Beaucoup. Vous gagnerez ce que vous n’aviez jamais imaginé (environ 3 millions de dollars, ce qui est estimé être presque votre actif) et se sent confiant d’avoir éliminé ‘The Notorious’ il y a six mois. Il a le pouvoir et dans ce dernier procès il l’a montré. Quand il a serré et fermé des espaces, il a étouffé et blessé Conor.

L’anticipation du combat se déplace là, dans l’incertitude de ce que McGregor peut enseigner. Par conséquent, les paris ne vont nulle part. L’Irlandais aurait dû retrouver son sens de la distance et surtout de la vitesse pour pouvoir s’en sortir s’il est enfermé. Là, il a échoué et vous devez le corriger. Poirier ne changera sûrement pas le rythme. Il est dans la fleur de l’âge et a le pouvoir d’endormir n’importe qui. Dans le match revanche, il est sorti confiant dans ses possibilités, a étudié les faiblesses de son adversaire et l’a exécuté. Il a l’intention de répéter. McGregor devra être rapide pour surprendre avec ses coups de poing et essayer de ne pas manquer de sorties. La pression viendra là-bas. C’est un homme avec beaucoup d’expérience, qui fait ça pour le plaisir (il gagnera 10 millions, mais l’année dernière il en a gagné plus de 180) et pour chercher à augmenter sa légende… mais ne pas pouvoir dire au revoir comme on veut affecte toutes les personnes. S’il surmonte le facteur mental et montre une fois de plus l’étincelle avec laquelle il est capable de renverser son adversaire, il pourra rêver d’être un champion. Si le bris d’égalité de la trilogie tombe amoureux du «diamant», ce sera peut-être la dernière danse de Conor. Tout est entre vos mains.