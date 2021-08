McGregor se rend à José Aldo après l’UFC 265 : “C’est une vraie légende”

in

José Aldo vs. Conor McGregor restera dans les mémoires comme l’une des rivalités les plus intenses de l’histoire des 145 livres de la UFC. Et malgré le fait qu’il ait été résolu en treize secondes, l’Irlandais tient toujours compte de ce que représente le nom du Brésilien.

Dans la co-star de la UFC 265, Aldo a consolidé sa position à 135 livres, battant son compatriote par décision unanime Pedro Munhoz. Et bien que le double champion poids plume n’ait pas reçu de bonus de performance, il était clair qu’il avait encore des années de bonne réputation parmi l’élite de la division dans laquelle il se proposait de concourir.

En lisant le résultat des tableaux de bord des juges, McGregor, qui en son temps est devenu le premier combattant à éliminer le Brésilien, s’est rendu sur Twitter pour féliciter – citant l’évidence – qui était autrefois son rival le plus fidèle.

Jose Aldo est une vraie légende. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 août 2021

“José Aldo est une vraie légende.”

Les mots de McGregor interviennent quelques jours après qu’Aldo ait sympathisé avec lui, assurant que l’ancien double champion a ce qu’il faut pour revenir à la compétition malgré la double fracture qu’il a subie en juillet dernier dans le UFC 264.

Quant à ‘Junior’, les cloches ont déjà sonné pour un possible combat de rêve contre l’ancien champion des Gallos, TJ Dillashaw.

