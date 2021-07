McGregor se replie sur Poirier après s’être fracturé le tibia

Il restait six secondes au premier tour lorsque Conor McGregor est tombé en arrière après avoir porté un coup. Il marchait mal, son visage montrait de la douleur et il tomba par terre en s’asseyant. Dustin Poirier n’a pas hésité et a essayé de le finir. L’arbitre les a séparés lorsque le klaxon a retenti et que l’Irlandais a appelé. Le tibia venait d’être fracturé. La trilogie entre les deux s’est arrêtée là. L’événement principal de l’UFC 264 ne pouvait pas avoir une fin plus inattendue que cela. Les lectures pouvaient être multiples et malgré le mauvais moment, ‘The Notorious’ a démontré la raison pour laquelle en 2020 il était l’athlète qui a le plus gagné.

L’ancien champion a commencé à crier et à être indigné. Je voulais qu’il aille aux cartes pour que le chemin vers un nouveau combat soit plus facile à revendiquer. L’arbitre a décrété le KO technique et Poirier a mis de l’huile sur le feu : “J’ai causé cette blessure avec mes coups de pied”cracha-t-il alors que l’Irlandais devenait plus chaud. Les heures qui ont précédé le combat étaient très chaudes et juste au cas où ils commenceraient tous les deux à travailler pendant un quart possible. Dans toute autre situation, cela n’aurait aucun sens, et d’autant plus que l’Américain était de loin supérieur… mais nous parlons de McGregor. L’Irlandais est un expert pour savoir vendre son film et c’est ce qui sera fait. En ce moment, son ego fait plus mal que sa cheville. Et cela ne guérit pas si facilement.

De toute évidence, la fin abrupte a tout éclipsé. Cela ne fera pas oublier les preuves : McGregor est en net déclin. Le troisième combat contre Poirier était une copie conforme du second. Conor a bien commencé, mais le rythme du ‘Diamond’ l’a noyé. Le développement était différent, mais le fond, le même. L’Irlandais est sorti plus agressif. En effet, il a reçu l’Américain d’un coup de pied au ventre. Il a répondu et a ensuite cherché le coup de pied bas. Il ne l’a pas mal fait et quand il y a eu un échange, face au danger évident, il a cherché le takedown. Il a réussi, bien que son adversaire se soit plaint plus tard que cela avait été illégal. Avec truc ou pas, Conor a essayé une guillotine qui n’est pas sortie et l’a assommé. C’était sa fin.

Le dos entre la toile et la cage, McGregor a souffert. Le travail de Poirier au sol et à la fourrière était extraordinaire. Plus de deux minutes de dominos et de coups. La vérité est que Conor savait bien mettre ses coudes, il a pédalé pour l’éloigner quand le ‘Diamond’ a cherché à se repositionner… mais l’infériorité était très évidente. Les trois juges avaient sur leurs cartes un 10-8, une note attribuée lorsqu’il y a une nette différence. Il n’y a plus de lectures. Ça a bien commencé, mais le soufflet a duré aussi longtemps qu’il a duré… comme janvier. Sans blessure, la fin serait la même qu’il y a six mois. Conor a laissé la porte ouverte à l’entreprise, c’est un don inné, mais il doit réfléchir à son avenir. L’ego ne peut pas vous aveugler.