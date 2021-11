McIlroy, premier leader à Dubaï avec 65 (-7)

Les Irlandais du Nord Rory McIlroy a présenté ce jeudi une carte de 65 coups (7 sous le par) pour devenir le premier leader de la Championnat du monde DP 2021, qui se joue dans le Jumeirah Golf Estates de Dubaï, où il poursuit sa première victoire cette année dans le Série Rolex du circuit européen.

McIlroy a une fois de plus mis en évidence son histoire d’amour avec ce domaine, dans lequel en dix apparitions il a accumulé deux victoires et cinq top-5 et un vingtième comme le pire résultat. Ce jeudi McIlroy il a fait un aigle et six birdies pour une seule erreur de bogey.

La dernière victoire de McIlroy sur l’European Tour était au Champions WGC-HSBC 2019, mais il a gagné deux fois sur le PGA Tour cette saison.

A l’issue du premier tour, le numéro 8 mondial devance les Danois de deux coups Joachim B. Hansen, le sud-africain Christiaan bezuidenhout et le finlandais Tapio pulkkanen.

A trois, c’est un groupe de dix joueurs dont le leader de la Race to Dubai et numéro deux mondial, l’Américain Collin Morikawa; et espagnol Sergio Garcia, qui a commencé avec six birdies, bien que deux bogeys l’aient empêché de terminer plus haut.

Trois aussi sont les américains Johannes Verman, Anglais Marcus armitage et Sam horsfield, suédois Alexandre Björk, le danois Nicolai Højgaard, l’allemand Martin Kaymer, le scotch Robert MacIntyre et le Polonais Adrian Meronk.

Lire aussi Raúl Andreu

Lire aussi Rédaction

Lire aussi RÉDACTION