McIlroy remporte la CJ Cup et décroche son 20e titre du PGA Tour

18/10/2021 à 6h09 CEST

Le golfeur nord-irlandais Rory McIlroy il a retrouvé son meilleur jeu et ce dimanche a culminé une grande finale au quatrième tour de la CJ Cup pour devenir champion et remporter son 20e titre du PGA Tour depuis qu’il est devenu pro.

Maîtriser ses coups lui a permis de surpasser l’Américain Rickie Fowler, qui avait débuté dimanche en leader provisoire avec une avance de deux coups, puis a résisté à l’attaque finale des autres locaux, le jeune Collin Morikawa.

Cela l’a obligé à jouer dans le dernier tronçon sans marge d’erreur ne pas conduire aux playoffs.

McIlroy, ancien numéro un mondial, a pris le contrôle avec un putt d’aigle de 11 mètres depuis le green sur le par 5 du trou 14 et a ensuite joué sans erreur dans la dernière ligne droite qui lui a permis de délivrer un carton signé de 66 (-6) et d’assurer la victoire avec un cumulatif de 263 (-25), un de moins que Morikawa (264, -24) après la fin de la manche avec un bilan de 62 ( -10), dont un aigle au 18e trou.

McIlroy est le 39e joueur à gagner au moins 20 fois sur le PGA Tour, et c’est sa cinquième saison consécutive sur le circuit avec au moins une victoire, qui lui a cette fois laissé un cash prize et 1 765 000 $ et 500 points pour la qualification à la FedEx Cup.

Tandis que Morikawa, membre du Summit Club, où s’est déroulé le tournoi, a reçu un chèque de 1 053 000 $ et 300 points pour la qualification à la FedEx Cup.

Fowler, qui a dû se contenter de la troisième place qu’il partageait avec son compatriote Keith Mitchell, avait un record de 71 (-1), sa pire tournée du tournoi, et a terminé avec un cumulatif de 266 coups sûrs (-22).

« C’est une grosse carotte »McIlroy a dit des 20 victoires. « Je ne savais pas ce que ce serait cette semaine. »

Il est entré le week-end neuf coups derrière le leader, a regagné beaucoup de terrain avec un 62) -10) samedi puis s’en est allé en profitant des trous de notation.

C’était similaire à sa première victoire sur le PGA Tour en 2010. à Quail Hollow. McIlroy avait neuf coups de retard avant le week-end lors de ce tournoi et a terminé avec des rondes de 66-62 pour gagner.

Morikawa regardait depuis le balcon donnant sur le 18e green. pour voir s’il avait une chance de faire des trous supplémentaires, même s’il demandait beaucoup à McIlroy de laisser tomber un coup sur le trou de clôture du par 5.

McIlroy s’est penché en arrière du tee, a joué près du green et frapper le coin sur la goupille arrière pour obtenir une paire de deux putts et un autre trophée.

Une partie a été déclenchée par une Ryder Cup décevante, alors qu’il n’avait gagné de point que dimanche en simple, alors qu’il était trop tard et qu’il s’étouffait d’excitation en en parlant.

Il voulait revenir à ses racines de joueur, et cela a très bien fonctionné contre un solide peloton qui a permis à McIlroy de passer du n°15 mondial pour revenir dans le top 10.

« Être moi suffit », a-t-il déclaré. « Être moi peut me permettre de faire des choses comme ça. »

Concernant la participation latino-américaine, la dernière journée a été positive avec l’argentin Emiliano Grillo qui a brillé en réalisant le meilleur bilan de tous les participants après avoir délivré une carte signée de 61 coups (-11).

Tandis que Le vétéran vénézuélien Jhonattan Vegas et le Mexicain Abraham Ancer ont terminé avec des cartes signées de 66 (-6) et 71 (-1), respectivement, ce qui lui a permis d’accumuler 269 (-19) et de partager la quatorzième place avec deux autres joueurs, les Américains Webb Simpson et Chris Kirk.

Le grand parcours de Grillo lui a permis de se hisser à la dix-huitième place au ajouter 270 hits (-18) et partagez-le avec six autres golfeurs.

L’Espagnol Sergio García et le Mexicain Carlos Ortiz avec des records finaux de 67 coups (-5) et 68 (-4), respectivement, ils ont accumulé 271 (-17), ce qui les a laissés à la vingt-cinquième place du classement, la même qui était également occupée par cinq autres joueurs.

Le Chilien Joaquín Niemann a terminé à la 45e place avec 274 coups cumulés (-14) et le Colombien Sebastián Muñoz a été placé quatre places en dessous (49) avec 275 (-13).