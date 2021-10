McIlroy revient dans le top 10 du classement mondial qui continue de devancer Rahm

L’Espagnol Jon Rahm continue de dominer la liste mondiale du golf avec un solide avantage, même s’il n’a pas réussi à se qualifier au Estrella Damm Andalucía Masters, auquel l’Irlandais du Nord Rory McIlroy revient dans le top 10, en huitième position, après avoir gagné La CJ Cup @ Summit.

les Américains Dustin Johnson et Collin Morikawa flanquer Rahm sur le podium et ses compatriotes Bryson DeChambreau, sixième et Justin Thomas, septièmement, ils échangent leurs positions. L’anglais Matt Fitzpatrick, vainqueur à Valderrama, remporte trois places, et se classe 25ème.

Les autres Espagnols dans le top 100 sont Sergio Garcia, position 44, et Santiago Tarrio à 100.