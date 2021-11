McIlroy se rachète et redevient leader à Dubaï et García terminera 2021 en blanc

Rory McIlroy Il a rattrapé ce samedi l’erreur qui lui a coûté le leadership vendredi au deuxième tour de la Championnat du monde DP à Dubaï et, avec une carte de 67 coups (-5), il a récupéré la tête du tournoi final de la Tournée européenne avec un coup d’avantage sur le second. Après un boguey au 17e trou, il a réussi à clôturer sa performance avec un birdie au 18e pour 202 coups (-14) au total. Le Britannique cherchera sa première victoire dans un Série Rolex et la troisième de cette Coupe du monde qui clôt la saison officielle 2021 de la Race (ancien Ordre du Mérite européen) que l’américain prendra Collin Morikawa, top 5 avec 205 (-11).

« J’ai su récupérer rapidement au bogey fait au trou 1 avec des birdies au 2 et 3, j’ai beaucoup mieux joué dans les neuf secondes trous, j’ai fait un super bogey-4 au 17 mais le birdie au 18 va me permettre de débuter dans le dernier groupe dans le dernier tour. Mon objectif est d’obtenir la troisième victoire ici et j’ai hâte de sortir et de jouer demain », a déclaré le Britannique, qui a remporté la CJ Cup à Las Vegas il y a quelques semaines. Cependant, son avantage n’est que d’un coup sur l’anglais. Sam horsfield et deux avec le scotch Robert Macintyre et les suédois Alexandre Björk. Morikawa, leader de la Race to Dubai et numéro deux mondial, est cinquième à trois coups de McIlroy et a encore des options.

Sergio Garcia, quant à lui, n’optera pas pour la victoire ce dimanche et brisera une séquence qui a débuté en 2011 avec au moins un titre officiel remporté chaque année. Un boguey au 10e trou après avoir raté un putt d’un mètre l’a ralenti et l’a par la suite conduit à signer une carte de score de 74 coups pour 211 (-5), sur le top 20 et à égalité avec les deux autres Espagnols en lice dans ce Grande Finale de l’European Tour 2021, Adri Arnaüs et Rafa Cabrera.

Rafa Cabrera peut désormais obtenir l’exemption pour le British Open 2022 s’il termine ce dimanche dans le top 30 de la Race to Dubai

Andrew Redington / .

Le bogey à mi-chemin a ruiné les aspirations du joueur de Castellón ce samedi dans le Parcours Terre de Jumeirah Golf Estates pour maintenir une séquence extraordinaire. Il avait besoin de gagner à Dubaï pour enchaîner sa onzième année consécutive en remportant des tournois à travers le monde. Cette séquence spectaculaire a commencé en 2011 et n’avait manqué le rendez-vous qu’en 2021. Avec ses 74 coups la victoire est impossible et, donc, la séquence est terminée, puisque Borriol ne rejouera plus ce 2021. La saison Elle a été longue et Sergio a besoin de reposez-vous et déconnectez-vous.

De leur côté, Adri Arnaus et Rafa Cabrera sont en jeu pour lui obtenir leur exemption British Open à Saint Andrews en juillet 2022. Les 30 premiers de la Race to Dubai décrocheront leur place directe à l’Open l’année suivante. Le Canarien a plus de chance, puisqu’il a débuté cette Finale de Dubaï en 31 position de la Course, mais en l’absence de dimanche il serait 36e. Arnaus reste à la 44e place et aurait besoin d’un tour final extraordinaire pour être dans le top 30. Le Catalan passe du moins au plus après avoir signé un retour ce samedi de 68 coups. Un top 5 pourrait vous servir. Il est à six coups sûrs de cette cible. Très compliqué, mais pas impossible.