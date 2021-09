McKayla Maroney dit que Nassar a reçu un “terrain de reproduction” pour abus

Nassar a agressé Maroney lors de l’un de ses premiers camps d’entraînement, a-t-elle déclaré. Par la suite, il lui a dit que “pour être un grand athlète, nous devons parfois faire des choses que les autres ne feraient pas”, a-t-elle déclaré. “En gros, il me faisait taire et disait : ‘C’est ce qu’il faut pour être génial.'”

Elle a expliqué à Elle comment elle et ses coéquipiers réagiraient aux abus : “Nous dirions : ‘Non, ne fais pas ça. Nous voulons juste que tu travailles sur notre dos, nos tibias, nos pieds”, a-t-elle déclaré. “Nous serions ennuyés. Nous serions en colère. Nous avons tous détesté ça.”

Selon Maroney, les gymnastes “en ont tous parlé de façon modeste” et ont été francs sur ce qui leur arrivait.

“Nous n’avons jamais dit:” Nous sommes agressés “, mais nous dirions:” C’est comme si nous nous faisions doigter. ” On dirait même qu’il était temps d’aller se faire doigter par Larry. Mais on avait 13 ans et on ne savait même pas ce qu’était être doigté à l’époque. On était vraiment jeunes et naïfs de vivre dans une salle de sport », a-t-elle déclaré au magazine. .

Mais elle a trouvé quelqu’un qui l’écouterait lorsqu’elle a reçu un appel du FBI en 2015, s’enquérant de Nassar, selon Elle.