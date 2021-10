McLaren 720S ou Tesla Model S Plaid : laquelle choisiriez-vous ? | Moteur

Si une Tesla Model S Plaid de 2021 et une McLaren 720S de 2018 étaient ensemble, et qu’on leur ajoutait les différentes modifications qui leur ont été apportées, laquelle choisiriez-vous ?

Avez-vous déjà imaginé tester une Tesla contre une McLaren ? La chaîne YouTube Hoonigan a rendu cela possible.

Les la vidéo présente une McLaren 720S de 2018 modifié par Performances de la RSS, où la fibre de carbone abonde : capot, ailes et pratiquement tout le châssis de la voiture. Cette voiture de sport est dotée d’un V8 biturbo de 1 013 ch, d’une boîte de vitesses manuelle à 7 rapports et pèse 1 406 kilos.

Devant, une Tesla Model S Plaid avec 1 034 ch, boîte de vitesses automatique, 2 161 kg de poids et quatre roues motrices (deux moteurs à l’arrière et un à l’avant). L’une des modifications est celle du moteur, beaucoup plus puissant que le standard (700 ch).

Le premier test consiste en un course de sprint sur 300 mètres qui prend le Tesla. Après un bon départ grâce aux quatre roues motrices, il obtient beaucoup d’avantages en termes de compteurs que la McLaren ne peut récupérer.

La seconde consiste en une course lancée avec une distance de 450 mètres, une autre épreuve que passe l’électricien américain grâce à la différence de puissance entre les deux modèles. Bien que les deux soient lancées, c’est la Tesla qui parvient à terminer avec un avantage sur la McLaren.

Le dernier test consiste à parcourir le même distance que le second, mais laissant un avantage à McLaren. L’essai est revenu à la Tesla après avoir réussi à surmonter la distance d’avantage que possédait le modèle de la marque anglaise, et que, de plus, son conducteur n’a presque pas réussi à s’arrêter à temps étant sur le point d’écraser la voiture.

Les véhicules de sport électriques sont désormais une réalité, et ils sont plus que jamais présents en concurrence directe avec les fameuses supercars à moteur V8…

