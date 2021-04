Zak Brown dit que McLaren a battu les grandes équipes de Formule 1 à la signature du champion américain de karting Ugo Ugochukwu.

L’équipe britannique a annoncé fin mars avoir recruté le champion d’Europe de karting FIA en titre, âgé de 13 ans.

Dans l’annonce, Brown a déclaré qu’ils surveillaient de près l’Américain depuis un certain temps, et il a maintenant révélé qu’il y avait d’autres équipes sur la grille de F1, les plus grandes.

« Il y avait un intérêt de quelques autres équipes – certaines des plus grandes », a déclaré Brown selon RACER.com.

«Je pense qu’il a un excellent pedigree de course – Andreas et moi en avons beaucoup parlé – nous avons donc dû y travailler car s’il ne signait pas avec McLaren, il aurait certainement une Formule 1. relation et il avait plusieurs choix différents.

«J’aime son parcours, j’aime ce qu’il a accompli à ce jour. J’aime sa famille. Il est très éloquent. Il est encore très jeune mais Andreas et moi continuons à penser à très long terme dans nos ambitions pour McLaren et nous avons eu l’opportunité et je suis très heureux que nous l’ayons inscrit.

Contrairement à Mercedes, Red Bull et Ferrari, McLaren ne dispose pas de sa propre académie de jeunes pilotes composée de divers talents en compétition dans les catégories de départ.

Cependant, le directeur de l’équipe Andreas Seidl n’est pas préoccupé par cela, affirmant que l’essentiel est qu’ils ont deux pilotes de haut niveau dans leurs sièges F1, et que dans Lando Norris et Daniel Ricciardo, ils le font.

«C’est évidemment l’objectif en termes de composition de pilotes – avoir deux meilleurs gars qui sont toujours capables de tirer le maximum de la voiture et d’un week-end de course, pour marquer de bons points. C’était une bonne force de notre équipe ces deux dernières années », a-t-il déclaré.

«C’était un élément clé pour marquer ces bonnes positions dans le championnat des constructeurs et nous voulions évidemment nous assurer de continuer dans cette direction avec notre line-up de pilotes.

«Je suis très heureux que nous ayons Lando et Daniel à bord. Je pense que nous l’avons déjà vu (à Bahreïn) – je suis absolument convaincu que nous pouvons continuer.

L’équipe a fait un bon début de saison, remportant les P4 et P7 au Grand Prix de Bahreïn.

