McLaren “a besoin que les choses tournent en notre faveur” pour remporter le GP d’Italie

Daniel Ricciardo dit que McLaren doit avoir de la chance de son côté pour remporter le Grand Prix d’Italie après que l’équipe ait pris les deuxième et troisième places sur la grille.

L’équipe a parié sur des pneus tendres au début de la course de qualification au sprint, ce qui a permis à Ricciardo et à son coéquipier Lando Norris de gagner chacun une place à Lewis Hamilton au départ. Ricciardo a terminé troisième et commencera la course de demain deuxième, aux côtés du vainqueur de la pole Max Verstappen, suite à la pénalité de grille de Valtteri Bottas.

Ricciardo a déclaré qu’il “rêverait un peu” à la possibilité de gagner la course ce soir, “mais je suis prêt à en faire une réalité à coup sûr.”

Il a connu une saison difficile depuis son passage de Renault à McLaren et n’a pas encore terminé sur le podium. Ricciardo est à la recherche de sa première victoire depuis 2018, tandis que la sécheresse de la victoire de McLaren remonte à 2012.

“Pour McLaren, cela fait longtemps, pour moi cela fait longtemps”, a reconnu Ricciardo. « C’est donc vraiment rafraîchissant d’être de retour ici.

«Nous sommes proches et je sais que certaines choses pourraient jouer en notre faveur demain, mais nous nous sommes certainement mis dans la lutte, dans la chasse. Je suis donc très excité de commencer et d’essayer de faire de bonnes choses. »

Monza a été un circuit solide pour McLaren ces dernières saisons. « De toute évidence, ils étaient deuxièmes ici l’an dernier, alors nous y sommes ou à peu près », a déclaré Ricciardo. “J’ai faim. Je pense que tous ceux qui m’ont vu après les qualifications hier, je pense qu’ils ne sont pas surpris de ce résultat aujourd’hui.

Ricciardo a déclaré que sa forte échappée depuis la cinquième place sur la grille était la clé de sa troisième place. « C’était un bon début, dit-il. « Je savais que j’avais fait un bon lancement. Dès que vous lâchez l’embrayage, vous savez en quelque sorte.

« J’avais un bon remorquage et j’avais aussi une ligne de freinage dégagée pour le premier virage. J’ai donc pu aller assez loin et j’ai pensé que je pourrais peut-être avoir Max pendant une seconde.

“Mais ensuite, il avait l’intérieur pour une et je pense que si je restais là et essayais de garder l’intérieur pour deux, je ne pense pas qu’il y avait assez de place pour deux voitures.”

