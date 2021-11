McLaren a déplacé la voiture vers le style de Daniel Ricciardo

Comme Daniel Ricciardo a adapté son style à McLaren, la MCL35M a également été adaptée pour compléter davantage son style de conduite.

Ricciardo est arrivé chez McLaren pour 2021 dans ce qui a été l’une des acquisitions les plus intrigantes de la saison, Ricciardo offrant cette expérience de victoire aux géants déchus McLaren.

La première moitié de la saison ne s’est cependant pas déroulée comme prévu, Ricciardo ayant du mal à égaler le niveau de performance de son coéquipier Lando Norris.

Heureusement, il y a eu une nette amélioration au cours de la pause estivale, alors qu’un Ricciardo rafraîchi a poursuivi son adaptation au MCL35M, qu’il admet n’avoir pas encore terminée.

Et McLaren a également eu son rôle à jouer, aplanissant leurs problèmes pour donner à Ricciardo les meilleures machines possibles.

« En effet, c’était un processus d’apprentissage pour nous, nous avons un nouveau pilote, un pilote très talentueux, un pilote établi, et il a du mal dans certaines phases de conduite de la voiture rapidement », a déclaré Andrea Stella, directrice exécutive de McLaren, citée par Motorsport.com.

« Par exemple Lando, c’est la seule voiture qu’il a conduite, donc il n’a pas beaucoup de références d’autres voitures.

« Donc, certaines caractéristiques sont simplement la façon dont la voiture se comporte en F1. Mais l’ajout d’un nouveau pilote, un pilote qui a des références très claires, qui nous a aidé à comprendre que certaines de ces fonctionnalités devaient en fait être améliorées de notre côté.

« Certaines de ces caractéristiques, par exemple, sont liées à la netteté de la voiture lorsqu’elle réagit à une petite commande de direction.

« Nous savons que depuis la première fois en 2017, lorsque nous avons mis les pneus larges sur la voiture, il était très clair qu’ils étaient super réactifs aux petites sollicitations de la direction.

« Et cela peut être une bonne fonctionnalité, si vous avez comme un virage rapide à 90 degrés, c’est une bonne fonctionnalité. Mais la plupart du temps, cela rend la voiture plus difficile à conduire. Nous avons donc compris qu’il y avait du travail à faire là-bas. Et effectivement, nous avons fait quelques adaptations à la voiture.

« Donc, c’est Daniel qui passe à la voiture, mais il y a eu un peu de la voiture qui passe à Daniel, en 2021. Une partie de l’apprentissage que nous avons obtenu sera essentiellement transposée dans la voiture de l’année prochaine.

« Donc, en effet, ce fut un processus utile pour McLaren. Et effectivement, il y avait quelque chose dans la voiture qui se dirigeait vers Daniel.

« Il y avait pas mal de travail en termes d’adaptation à la voiture qui devait être fait. Et ces adaptations, elles prennent beaucoup de temps, car les voitures vont vite. Vous ne pouvez pas conduire et penser en F1 moderne, du moins depuis que la réglementation a changé en 2017.

« C’est pourquoi cela a pris du temps, et je pense que la réflexion pendant les vacances d’été aurait pu aider ce processus de rendre ces changements récompensés, le style différent requis, un processus plus naturel. »

Mais tout comme Ricciardo pense qu’il n’est pas encore à 100% avec le style McLaren, Stella convient qu’il y a plus à venir de ce partenariat.

« Si nous parlons de notre attente et de l’attente de Daniel, nous pensons qu’il y a plus à venir, nous voyons toujours qu’il y a des pistes ou des situations dans lesquelles ce n’est pas encore aussi naturel que nous le pensons. Donc, [we are] heureux de l’amélioration », a déclaré Stella.

«Nous comprenons pourquoi la trajectoire a été lente, nous comprenons pourquoi maintenant nous sommes dans un meilleur endroit. Mais nous pensons qu’il y a plus à venir et nous devons évidemment mettre en place beaucoup de travail et continuer ce que nous avons fait le mois dernier. »

Ricciardo a tout au long de toutes les difficultés ouvert son compte pour les victoires dans McLaren papaye, menant à domicile avec un doublé pour l’équipe au Grand Prix d’Italie.