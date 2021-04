Lando Norris a peut-être terminé une impressionnante P4 au Grand Prix de Bahreïn, mais il estime qu’il y a plus à venir de McLaren cette saison.

McLaren a fait un autre pas en avant en terminant troisième du championnat des constructeurs 2020 derrière Mercedes et Red Bull, et devrait à nouveau se battre pour ce poste armé d’un nouveau groupe motopropulseur Mercedes et d’une gamme de pilotes très talentueux à Norris et d’une nouvelle recrue. de Renault, Daniel Ricciardo.

Mais, si P3 est le meilleur que McLaren puisse espérer à nouveau cette année, ils veulent au moins essayer de réduire l’écart avec les principaux protagonistes du titre.

Et, après l’ouverture de la saison à Bahreïn, Norris pense que cela pourrait être possible car McLaren a du «temps libre» pour jouer avec sa nouvelle unité motrice.

« Je pense que la voiture est bonne », a déclaré Norris, cité par ..net.

«Cela a montré beaucoup de bons points, quelques mauvais points et des choses sur lesquelles nous devons clairement travailler, à la fois du moteur mais aussi du [power unit] côté des choses.

«Et ce n’est pas facile, mais il y a du temps libre, disons, et des choses qui nous facilitent la vie en tant que pilotes. Ensuite, nous pouvons faire encore mieux.

«Je pense donc que nous avons un peu de travail à faire le samedi, probablement encore plus que le dimanche. Mais encore le dimanche, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler et des choses pour rendre la voiture encore plus rapide.

Fier de cette équipe et de tout le monde chez @ McLarenF1 ✊ pic.twitter.com/0kaF35GRZX – Lando Norris (@LandoNorris) 30 mars 2021

Norris pense que l’écart s’est déjà réduit avec Mercedes et Red Bull, mais ne pouvait pas dire catégoriquement à ce stade que McLaren est le meilleur des autres dans l’ordre hiérarchique actuel de la Formule 1.

« Nous avons quand même fini devant Perez, même s’il a eu quelques problèmes et qu’il aurait peut-être été un peu plus haut », a-t-il ajouté.

«Mais nous nous sommes plus qualifiés avant lui parce que même s’il n’a pas commis de grosses erreurs, il n’a tout simplement pas pu le remonter.

«Nous sommes proches. Nous ne sommes pas à des kilomètres de Mercedes et Red Bull par rapport à la saison dernière.

«Je pense que nous avons beaucoup réduit l’écart et j’espère que sur certaines pistes, nous pourrons encore plus fermer. C’est bon.

«Il est difficile de dire si nous sommes facilement les meilleurs des autres. Nous ne savons pas à quoi ressemblait le rythme de l’AlphaTauri.

