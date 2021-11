McLaren a exhorté Daniel Ricciardo à «tirer le doigt» lors des premières luttes

Daniel Ricciardo a confirmé que lors de ses débuts difficiles chez McLaren, la poussée pour élever son niveau de jeu est venue.

L’Australien est arrivé sept fois vainqueur de la course, un pilote de F1 éprouvé de haut niveau qui devait mener la remontée de McLaren sur la grille.

Mais alors que beaucoup se demandaient si son coéquipier Lando Norris pouvait suivre, cela a en fait commencé dans l’autre sens avec Ricciardo incapable de trouver le rythme dans la MCL35M que Norris pouvait.

McLaren a fait preuve de patience avec sa nouvelle recrue, mais Ricciardo a néanmoins dû accepter quelques critiques constructives.

Expliquant ses expériences aux côtés de l’ancien rameur olympique et maintenant de son ingénieur de course Tom Stallard, Ricciardo a déclaré à GP Racing : « C’est encourageant d’avoir Tom à mes côtés sachant qu’il était un athlète de compétition.

« Évidemment, dans votre équipe, vous voulez quelqu’un qui est bon dans ce qu’il fait. Mais ce que je veux aussi vraiment, ce que j’aime, c’est un compétiteur, quelqu’un qui combattra à mes côtés et cherchera ce dernier petit avantage.

«Et évidemment, Tom est quelqu’un qui est allé aux Jeux olympiques et a remporté une médaille (d’argent), donc je sais que c’est dans son caractère.

« Alors c’est cool. Et le soutien de Tom, et vraiment de toute l’équipe, était bon – ils étaient très compréhensifs et patients, c’est sûr.

« Mais oui, il y avait aussi parfois une sorte de » tirez votre doigt « , et je suis assez grand pour accepter des critiques constructives – il n’y avait pas d’insultes ou de coups, il essayait toujours de comprendre » d’accord, qu’est-ce que le problème, et comment pouvons-nous vous aider ? » C’était une approche plus moderne à adopter et cela nous a bien servi.

Une grande partie des premiers problèmes de Ricciardo chez McLaren tournaient autour du fait qu’il avait besoin d’une approche complètement différente sur les freins – compliqué étant donné qu’il avait développé une réputation pour les dépassements de freinage tardif.

Et c’était donc une adaptation complète pour Ricciardo, une qui lui a laissé se gratter la tête quant à l’endroit où il faisait une hémorragie – un problème qu’il n’avait jamais rencontré auparavant.

« L’image naturelle dans ma tête était qu’à chaque tour que je faisais dans cette voiture, je m’améliorais », a expliqué Ricciardo.

« A Bahreïn, je me suis qualifié sixième et je savais que je n’étais toujours pas à 100 % à l’aise. Donc, dans ma tête, je me disais « Eh bien, à chaque fois que je conduis maintenant, je pousse de plus en plus la voiture ».

« Et puis, disons, j’ai atteint un premier plateau où la limite était une limite différente de celle à laquelle j’étais habitué. Et pour arriver à cette limite, j’avais besoin de conduire la voiture assez différemment.

« La voiture a des points forts mais aussi des points faibles, et j’essayais juste de me frayer un chemin vers les points forts. Cela ne m’est pas toujours venu naturellement.

« La clé était d’essayer de le décomposer et de le comprendre coin par coin car, dans l’ensemble, il y avait des moments où j’étais à sept ou huit dixièmes [from Norris] et j’étais comme ‘Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas où est cette heure.

« Même avec moi et Max [Verstappen], une rivalité vraiment forte et compétitive, je me souviens que j’étais furieux s’il était deux dixièmes plus rapide que moi. Nous connaissons tous le calibre du pilote Max. Donc – et je n’enlève rien à Lando – un écart aussi grand est vraiment comme un territoire étranger. Je ne me suis jamais retrouvé dans cette position.

«Ce n’était pas comme si j’avais fait une erreur ici ou là, c’était que je ne savais pas où était ce morceau de temps. Tom était doué pour le ramener et dire « écoute, analysons, passons par ce coin – pourquoi ne peux-tu pas faire ça, qu’est-ce qui t’arrête ? » Comprenons-le, passons de A à B à C, au lieu d’aller directement de A à F’.

« Pilotes de course ou sportifs, nous sommes un certain nombre de têtus. Mais tu ne peux pas emporter ça dans ta tombe, si tu vois ce que je veux dire.

« À un moment donné, il faut avoir l’esprit ouvert et dire ‘d’accord, c’est comme ça. Je dois maintenant m’adapter et peut-être que je ne suis pas à l’aise avec ça au début, mais soyez encouragés par le fait que plus j’apprends et me familiarise avec, mieux je serai.

Heureusement, les meilleurs temps sont arrivés, Ricciardo sortant de la trêve estivale avec un pilote différent au volant de la McLaren.

Puis il est arrivé au Grand Prix d’Italie avec un sentiment particulier, sentant qu’un bon week-end s’en venait – il a remporté la course, menant à domicile un doublé McLaren.

Les qualifications se sont avérées être le catalyseur, créant une rage à l’intérieur de Ricciardo alors qu’il s’approchait d’un dixième de Verstappen de Red Bull, et il a canalisé cela pour terminer le premier sprint de qualification de la F1 en P3, qui est devenu P2 en raison d’une pénalité moteur pour Valtteri Bottas.

Le dimanche est arrivé et après avoir dépassé Verstappen au départ, Ricciardo n’a jamais regardé en arrière, livrant sa véritable percée avec style.

« J’étais vraiment en train de ronger le frein et il y avait quelque chose… une confiance intérieure que j’avais certainement », a déclaré Ricciardo, en repensant à ce week-end de course à Monza.

« Je me sentais déjà mieux. Depuis mon retour des vacances d’été, je me sentais rafraîchi et prêt à partir, et Monza est une piste que j’aime et je me sentais bien.

«Et j’avais échoué lors de cette séance de qualification. Je ne sais pas, j’ai un peu basculé intérieurement. J’étais juste en colère et j’ai canalisé ça. J’essaie d’y aller plus souvent maintenant.

« Je ne peux pas dire que le vendredi j’étais convaincu que j’allais gagner, mais si je regarde le week-end en arrière, suis-je surpris de la façon dont le week-end s’est terminé ? La main sur le cœur, je ne suis pas surpris.

Les performances de Ricciardo sont mitigées depuis Monza, il admet lui-même qu’il ne cloue toujours pas ce « style McLaren », mais sans aucun doute son niveau de performance par rapport à Norris a montré une nette amélioration.

Et maintenant, avec deux manches à disputer dans la saison, Ricciardo a un rôle essentiel à jouer pour aider McLaren à remporter la 3e place du championnat des constructeurs avec son équipe derrière Ferrari de 39,5 points.