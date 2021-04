Lando Norris est encouragé par les progrès réalisés par McLaren au début de la nouvelle saison et s’attend à de nouveaux gains dans les courses à venir.

Il a pris le drapeau à damier quatrième à Bahreïn derrière les deux pilotes Mercedes et Max Verstappen de Red Bull. Sergio Perez a pris la cinquième place de l’autre Red Bull en partant de la voie des stands.

Norris a déclaré que la première course de la saison montre que McLaren a réduit l’écart avec les deux meilleures équipes depuis l’année dernière.

«Nous avons tout de même terminé devant Perez, même s’il a eu quelques problèmes et qu’il aurait peut-être été un peu plus haut», a déclaré Norris. «Mais nous nous sommes plus qualifiés devant lui parce que [although] il n’a pas fait de grosses erreurs, il ne pouvait tout simplement pas le remonter.

«Nous sommes proches. Nous ne sommes pas à des kilomètres de Mercedes et Red Bull par rapport à la saison dernière. Je pense que nous avons beaucoup réduit l’écart et j’espère que sur certaines pistes, nous pourrons encore plus fermer. C’est bon. »

Pierre Gasly d’AlphaTauri a surqualifié les deux pilotes McLaren, mais n’a pas réussi à marquer après avoir endommagé son aileron avant en affrontant Daniel Ricciardo. Norris a reconnu le début de revers de son rival déguisé à quel point cette équipe pourrait être une menace à l’avenir.

Analyse: le champ de F1 se ferme alors que Mercedes perd deux secondes en quatre mois«Il est difficile de dire si nous sommes facilement les meilleurs des autres», a-t-il déclaré. «Nous ne savons pas à quoi ressemblait le rythme de l’AlphaTauri.»

McLaren est passé de Renault à Mercedes cette année et a eu peu d’occasions de prouver l’installation du nouveau matériel en raison de la réduction du nombre de tests avant la nouvelle saison. Norris pense que l’équipe peut encore faire des gains dans ce domaine.

«Je pense que la voiture est bonne. Il a montré beaucoup de bons points, quelques mauvais points et des choses sur lesquelles nous devons clairement travailler, à la fois du moteur mais aussi du [power unit] côté des choses. Et ce n’est pas facile, mais il y a du temps libre au tour, disons, et des choses qui nous facilitent la vie en tant que pilotes. Ensuite, nous pouvons faire encore mieux.

«Je pense donc que nous avons un peu de travail à faire le samedi, probablement encore plus que le dimanche. Mais encore le dimanche, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler et des choses pour rendre la voiture encore plus rapide.

