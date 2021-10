McLaren a toujours des déficits par rapport à Mercedes et Red Bull dans « tous les domaines »

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, ne pense pas encore que son équipe puisse se considérer comme l’égal de Mercedes et de Red Bull.

Bien qu’il n’ait pas participé à la bataille pour le titre des pilotes ou des constructeurs en 2021, McLaren a obtenu des résultats surprenants à plusieurs reprises cette saison, le point culminant étant arrivé à Monza.

Daniel Ricciardo mènerait à la maison un doublé pour McLaren devant la foule italienne, leur premier depuis Canada 2010 et un résultat très obtenu au mérite.

Lando Norris a ensuite pris la pole lors de la course suivante en Russie et semblait très en lice pour la victoire alors qu’il défendait la P1 de Lewis Hamilton, pour être rattrapé par une averse tardive.

Mais malgré ce revers, les deux dernières courses de McLaren ont été remplies de points positifs.

Cela étant dit, Seidl reste réaliste, déclarant que son équipe a encore du travail à faire dans tous les domaines jusqu’à ce qu’elle soit égale à Mercedes ou Red Bull.

“Malgré ce qui s’est passé à la fin de la course [in Russia], nous avons une équipe qui est la plupart du temps au point avec la stratégie, avec des pneus et ainsi de suite pendant une course, donc je suis très heureux des progrès que nous réalisons », a déclaré Seidl par The Express.

«Mais bien sûr, par rapport aux équipes qui nous devancent au Championnat, nous avons encore des déficits, je dirais, dans tous les domaines.

« C’est pourquoi il est important après un week-end comme Monza, par exemple, ou après la pole position en Russie, que la première chose que vous ayez à faire soit d’analyser ce que vous auriez pu faire mieux car il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire mieux.

« Le moment où vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli est le début du déclin, c’est donc ainsi que nous l’abordons. »

On a beaucoup parlé de la stratégie de McLaren en Russie et de sa décision de ne pas annuler le désir de Norris de rester à l’extérieur alors que la pluie tombait.

Mais au cours de ses deux saisons et demie avec McLaren, Seidl a constaté de nets progrès dans la façon dont l’équipe exécute un week-end de course.

“Il est clair que lorsque je regarde en arrière sur les deux dernières années et demie, nous avons fait de grands pas en avant en termes d’exécution et de fonctionnement en tant qu’équipe de course pendant les week-ends de course”, a-t-il déclaré.

« Une grande partie de cela est cette capacité que nous avons dans l’équipe, en termes de personnel. Nous construisons cela ensemble, apprenant des erreurs qui se produisent et c’est ce que nous voyons en termes de résultats.

« Je ne veux pas trop en dire, mais nous avons une excellente fiabilité qui est évidemment la clé pour marquer tous ces points tout le temps du côté de la voiture. »

