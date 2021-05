McLaren a une « idée claire » des difficultés de Daniel Ricciardo

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que les difficultés de Daniel Ricciardo à Monaco étaient liées au pilote, étayées par leurs données.

Ricciardo a eu du mal à s’adapter à sa MCL35M depuis qu’il a rejoint McLaren pour la campagne 2021, mais le Grand Prix de Monaco a été un sérieux pas en arrière pour l’Australien car il a pris du retard sur son coéquipier Lando Norris tout au long du week-end.

Après avoir subi une élimination en Q2, Ricciardo a suggéré que son manque de rythme devait être dû à la voiture.

Ces commentaires n’ont cependant pas agacé Seidl, bien au contraire, car il adore voir de telles émotions chez un conducteur.

“Tout d’abord, l’une des raisons pour lesquelles j’aime ce sport, et pourquoi vous aimez ce sport, c’est parce que c’est un sport humain, et nous aimons les émotions des membres de l’équipe ou des pilotes après de bonnes ou de mauvaises sessions ou courses”, a-t-il déclaré à The Course.

“C’est pourquoi je pense que vous devez mettre en contexte les citations de Daniel après les qualifications.”

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

McLaren a bien sûr examiné en profondeur le problème pour trouver des réponses et a maintenant une «idée claire» de ce qui ne va pas pour Ricciardo.

Et il semble que les problèmes soient du côté de Ricciardo, bien que McLaren fasse ce qu’il peut pour amener la voiture à son goût.

“Nous avons, lorsque nous examinons les données, une idée claire de la raison pour laquelle Daniel n’a pas pu produire le temps au tour en Q2 pour passer en Q3”, a confirmé Seidl.

«Notre voiture a besoin d’une certaine façon de la conduire pour en extraire les performances que Lando peut en tirer.

« Ce n’est pas naturel pour Daniel. Et c’est évidemment un problème et cela prend du temps jusqu’à ce que vous puissiez vous recalibrer afin de le rendre naturel pour vous-même.

“Mais en même temps, c’est aussi la tâche pour nous de voir ce que nous pouvons faire sur la voiture, la changer, afin de la rendre plus naturelle pour lui afin qu’il puisse à nouveau extraire la performance [that] nous sommes tous habitués à lui, avec un objectif clair de ne pas perdre les performances globales de la voiture par cela.

«C’est le processus dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Je suis impressionné par la façon dont l’équipe et Daniel gèrent cette situation difficile. Nous avons simplement besoin de plus de temps et dans certaines courses, nous ne parlerons plus de ce problème. »

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !