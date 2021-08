McLaren accepte de vendre la division Technologie appliquée

McLaren a confirmé qu’un accord avait été conclu pour vendre sa division de technologie appliquée au groupe d’investissement Greybull.

Cette branche du groupe McLaren joue un rôle central en Formule 1, en fournissant l’ECU qui est utilisé dans toutes les unités de puissance.

Malgré la vente, McLaren a cependant confirmé que la division resterait basée au McLaren Technology Centre, avec l’équipe de direction actuelle toujours en place.

Dans sa déclaration, McLaren a clairement indiqué que la vente faisait partie de sa stratégie de se concentrer exclusivement sur la fabrication de supercars et le sport automobile d’élite, en collectant des fonds supplémentaires dans le cadre de sa restructuration financière.

Déjà 185 millions de livres sterling ont été obtenus grâce à la vente d’une participation de 15 % dans McLaren Racing, tandis que le récent investissement du fonds d’investissement d’Arabie saoudite faisait partie d’un pot de 550 millions de livres sterling garanti par McLaren.

« L’achèvement de l’examen stratégique d’Applied est la dernière d’une série d’étapes proactives visant à construire un groupe plus ciblé et plus rentable », a déclaré Paul Walsh, président exécutif du groupe McLaren.

« McLaren a désormais la bonne stratégie et la bonne orientation pour réaliser nos ambitions en tant qu’entreprise mondiale de supercars de luxe et de sport automobile d’élite, soutenues par une structure de capital plus durable.

« Dans le même temps, nous sommes ravis que l’investissement de Greybull fournisse une plate-forme solide à McLaren Applied pour innover et se développer en tant qu’entreprise de classe mondiale en matière de technologie, d’analyse des données et d’analyse. »

Démarquez-vous de la foule avec des produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

Anthony Murray, PDG de McLaren Applied, a ajouté : « Nous sommes ravis d’obtenir l’investissement qui soutiendra notre intention stratégique de créer un avenir meilleur, en tirant parti de nos capacités d’électrification et de télémétrie, de contrôle et d’analyse.

« Nous restons concentrés et engagés envers nos clients et segments de marché existants du sport automobile, de l’automobile et des transports publics et cet investissement supplémentaire garantira que nous pouvons fournir une stabilité à long terme et des financements supplémentaires pour développer des innovations de pointe pour nos clients. »

En piste en Formule 1, McLaren est devenu de plus en plus fort alors que la recherche d’investissements se poursuivait.

Actuellement, l’équipe de Woking est à égalité avec Ferrari sur 163 points dans leur bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs.