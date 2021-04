McLaren accepte de vendre MTC dans le cadre d’un contrat de cession-bail de 170 millions de livres sterling

McLaren a accepté de vendre son usine basée à Woking, le McLaren Technology Center, à la société américaine Global Net Lease pour 170 millions de livres sterling.

L’accord, qui est en négociations depuis des mois, a été annoncé mardi et verra le MTC loué à l’équipe dans le cadre d’un accord de 20 ans.

«Nous sommes ravis d’annoncer que cette installation de classe mondiale fera partie du portefeuille GNL», a déclaré James Nelson, PDG de GNL.

«Les bâtiments ultramodernes du siège social du groupe McLaren ont remporté de nombreux prix, ont été conçus par le célèbre architecte Norman Foster et sont le type de propriétés critiques à la location en ligne qui composent le portefeuille GNL.

«Nous sommes très heureux d’avoir pu collaborer et travailler avec l’équipe de direction du groupe McLaren pour réaliser cette transaction. Nous attendons avec impatience le partenariat à long terme avec McLaren et les avantages que cette transaction aura pour GNL.

«Cette acquisition illustre la capacité de GNL à trouver des opportunités de cession-bail à grande échelle et rentables dans un marché concurrentiel qui ajoutent une valeur significative à notre portefeuille global. Nous croyons que notre présence mondiale en tant que FPI de location nette de premier plan continuera de fournir des opportunités d’acquisition intéressantes qui complètent notre portefeuille de premier ordre. »

McLaren a fait face à des problèmes financiers au cours de la dernière année à la lumière de la pandémie et a décidé de se libérer à court terme en vendant l’installation de 840 000 pieds carrés.

«Pourquoi tout cet argent est-il immobilisé dans l’immobilier», a déclaré l’an dernier le PDG de McLaren, Zak Brown. «Nous ne sommes pas une société immobilière.

«Nous sommes une équipe de course et une entreprise automobile. Et c’est le début du voyage pour commencer à nettoyer le bilan.

«Je pense que la majorité des entreprises dans ce monde ne possèdent pas réellement les biens immobiliers dont elles sont locataires.

«Nous avons beaucoup d’argent immobilisé dans ce bâtiment, comme vous pouvez l’imaginer, et ce n’est pas une utilisation très productive des fonds lorsque vous cherchez à investir dans votre entreprise.»