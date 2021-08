McLaren acquiert une participation majoritaire dans l’équipe IndyCar

McLaren a annoncé qu’elle prendrait une participation accrue de 75 % dans l’équipe IndyCar Arrow McLaren SP à la fin de 2020.

Cette annonce signifie que les équipes McLaren Racing courront en Formule 1 ainsi qu’en IndyCar, alors qu’elles cherchent à élargir leur influence dans le sport automobile au sens large aux côtés de leur équipe McLaren Extreme E et de leur équipe d’esports et de jeux McLaren Shadow.

Il a également été rapporté que l’équipe envisageait de se lancer dans la course en Formule E à l’avenir, mais le PDG Zak Brown a admis que cela était désormais douteux en raison des départs imminents d’Audi et de BMW de la série.

McLaren court en IndyCar en partenariat avec Schmidt Peterson Motorsports depuis l’année dernière, et le jeune talent Patricio O’Ward est actuellement deuxième du championnat IndyCar de cette saison avec sa Arrow McLaren SP.

L’équipe dit qu’un nouveau conseil d’administration de cinq personnes dirigera l’opération, présidé par Brown, qui comprend le fondateur de l’équipe Sam Schmidt et son partenaire commercial Ric Peterson, et Brown est ravi de s’impliquer alors que l’IndyCar continue de gagner en popularité.

Line up de départ pour le #MusicCityGP inaugural 🎶@FRosenqvist P4@PatricioOWard P8 C’est l’heure du rock’n’roll. pic.twitter.com/ujoTSadSyM – Flèche McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 7 août 2021

“L’annonce d’aujourd’hui est un signal fort de notre engagement à long terme envers l’IndyCar en tant que série de courses et plate-forme marketing pour McLaren Racing et nos partenaires sponsors”, a déclaré Brown.

“Je veux rendre hommage à Sam Schmidt et Ric Peterson qui, avec l’engagement et le soutien d’Arrow Electronics, ont construit une équipe formidable pour nous permettre de continuer à grandir et de réaliser notre ambition commune de toujours se battre pour les victoires, les Indy 500 et les titres de séries . La clé de ceci est le leadership continu de Taylor Kiel en tant que président de l’équipe, qui a joué un rôle déterminant dans l’avancement du partenariat jusqu’à présent.

« McLaren Racing pense qu’IndyCar continuera à développer notre marque en Amérique du Nord, à servir notre base croissante de fans et de partenaires aux États-Unis dans l’ensemble de notre portefeuille de courses et à générer de la valeur à long terme. La course est incomparable, avec des concurrents de classe mondiale dans les pilotes et les équipes et une base de fans passionnée et très engagée.

« Nous voyons un réel potentiel pour la croissance continue de la série sous la direction de Penske Entertainment et continuerons à jouer un rôle actif dans le soutien du succès du sport, en développant la base de fans mondiale et en mettant en œuvre notre programme de développement durable pour tenir nos engagements environnementaux et sociaux, notamment en progressant la diversité et l’inclusion dans l’industrie.

Le fondateur et copropriétaire de l’équipe, Schmidt, est également enthousiasmé par l’investissement dans l’équipe, ajoutant : « Je connais Zak depuis 25 ans. C’est un coureur et c’est un groupe de coureurs hardcore. Nous avons commencé notre partenariat il y a deux ans et cela s’est extrêmement bien passé, à la fois techniquement et commercialement. Ric est arrivé en 2013 et a relevé la barre de l’équipe. Arrow est arrivé quelques années plus tard et nous avons encore une fois relevé la barre.

«Avec McLaren, nous avançons à nouveau. Comme nous l’avons vu, nous sommes maintenant un concurrent régulier et, finalement, pour Ric et moi, nous sommes ici pour gagner des courses, gagner des 500 et remporter des championnats. Cette prochaine étape garantit les ressources nécessaires pour le faire longtemps à l’avance.

« Je tiens à dire que nous n’aurions pas pu faire cela sans Arrow et Lucas Oil. Ils étaient vraiment les sponsors fondamentaux sur lesquels cette équipe s’est construite et nous ne serions pas là sans eux. McLaren est une marque emblématique et nous sommes fiers d’être avec eux. Nous faisons cela pour améliorer l’équipe et assurer un succès à long terme.