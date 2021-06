McLaren : Action sur les ailes nécessaire maintenant, pas en France

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que la FIA devrait prendre des mesures sur les ailes arrière maintenant plutôt que d’attendre le GP de France.

Le sujet des ailes arrière flexibles est à l’avant-garde du sport depuis Mercedes a souligné l’aile “limbo” de Red Bull lors du week-end du Grand Prix d’Espagne.

Ce n’est pas non plus la seule équipe qui a été accusée, avec Ferrari, Alpine et Alfa Romeo qui utilisent également des ailes flexibles.

La FIA a ajouté des autocollants sur les ailes arrière à Bakou afin de les surveiller, mais n’effectuera pas de tests plus complets avant le Grand Prix de France.

Seidl n’est pas content de cela car il pense que si les équipes ont des pièces illégales qui leur donnent un avantage, elles devraient être immédiatement empêchées de les utiliser.

“De notre point de vue, si nous voyons à nouveau des déviations comme nous l’avons vu à Barcelone, il doit y avoir de l’action ici ce week-end”, a-t-il déclaré aux journalistes à Bakou.

« Nous sommes satisfaits de toutes les actions que la FIA a mises en place avec la directive technique, même avec la mise à jour de la directive technique.

“La seule chose dont nous ne sommes toujours pas satisfaits, et c’est l’objet de la discussion, c’est pourquoi vous laissez les équipes qui en ont déjà bénéficié pendant plusieurs courses, avec une voiture qui n’était pas dans le règlement, continuer à utiliser ces dispositifs.”

Christian Horner a posé des questions sur les protestations potentielles de Sky F1 : “Si j’étais Toto, avec l’aileron avant qu’il a sur sa voiture, je garderais ma bouche fermée.” #F1 – Planète F1 (@Planet_F1) 4 juin 2021

Mercedes et McLaren sont les deux en particulier qui estiment que les autres équipes gagnent un avantage sur elles en utilisant une aile flexible, et ont la possibilité d’aller plus loin en déposant une protestation à Bakou.

Marcin Budowski d’Alpine a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que cela se produise, mais Seidl a refusé de l’exclure.

Cependant, il a déclaré que McLaren ne le ferait pas avant samedi, car les équipes sont en mesure de changer les choses sur leur voiture vendredi soir.

“Je ne veux pas entrer dans la discussion d’une manifestation pour le moment”, a-t-il ajouté.

« En général, cela n’a aucun sens de faire quoi que ce soit avant l’épreuve, car on peut changer un aileron arrière le samedi matin.

« Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit un vendredi soir. »

