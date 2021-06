McLaren annonce le décès de son ancien copropriétaire

McLaren a annoncé le décès de Mansour Ojjeh, actionnaire de l’équipe depuis 1984, à l’âge de 68 ans.

McLaren publiera une déclaration complète en temps voulu, mais a déclaré dans un bref communiqué de presse avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan que M. Ojjeh, l’un des copropriétaires d’origine de McLaren avec Ron Dennis, est décédé paisiblement ce matin à Genève entouré de ses famille’.

Le communiqué ajoute: “Tous chez McLaren Racing pleurent sa perte avec sa famille, à qui l’équipe envoie ses plus sincères condoléances.”

C’est avec une profonde tristesse que McLaren Racing annonce le décès de Mansour Ojjeh, actionnaire de McLaren depuis 1984. M. Ojjeh est décédé paisiblement ce matin à Genève, à l’âge de 68 ans, entouré de sa famille, à qui l’équipe adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/yAmp4apuYl – McLaren (@McLarenF1) 6 juin 2021

M. Ojjeh était une figure très connue chez McLaren et dans le paddock de Formule 1, et la nouvelle de sa mort a suscité des hommages de la part des pilotes et des anciens pilotes.

“C’est une nouvelle terriblement triste”, a écrit Martin Brundle sur les réseaux sociaux.

“La personne la plus gentille, la plus directe et la plus authentique que j’ai jamais rencontrée en Formule 1. Un homme de qualité à tous les niveaux. Condoléances à sa merveilleuse famille et à ses nombreux amis, dont je suis fier d’avoir fait partie.

Le champion du monde 1996, Damon Hill, a déclaré qu’Ojjeh était « quelqu’un dont la contribution à notre sport était inversement proportionnelle à son ego », ajoutant « une chose rare ». Condoléances à la famille Ojjeh et McLaren’.

L’ancien pilote McLaren Carlo Sainz a également exprimé ses condoléances.

Il a déclaré: «Très triste d’apprendre le décès de Mansour. C’était l’une des personnes les plus passionnées et les plus engagées que j’aie jamais rencontrées. Mes pensées vont à son incroyable famille et à toute l’équipe McLaren. SE DÉCHIRER’

Le duo Mercedes Ola Kaellenius et Toto Wolff a ensuite publié sa propre déclaration commune pour rendre hommage à Ojjeh.

“Mansour était une icône commerciale avec une profonde passion pour la course”, ont-ils déclaré. « Avec Ron Dennis chez McLaren, il a établi une nouvelle référence pour la gestion d’une équipe de Formule 1 et Mercedes a vécu des moments emblématiques avec eux au cours de nombreuses années de partenariat.

«Mansour était aussi un combattant tenace – et un ami fidèle et fidèle. Il nous manquera beaucoup et nous envoyons nos plus sincères condoléances à Kathy et à sa famille.

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, a ajouté : « Mansour était quelqu’un avec un talent, une passion et une énergie incroyables et était un géant de notre sport. Il va beaucoup me manquer et toute la communauté F1 aussi.

Nous tenons également à exprimer nos plus sincères condoléances à la famille Ojjeh et McLaren suite à cette très triste nouvelle. Repose en paix Mansour.