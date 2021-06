McLaren annonce qu’elle rejoindra Extreme E en 2022

McLaren a annoncé le lancement d’une nouvelle équipe Extreme E pour 2022, devenant ainsi la première équipe de Formule 1 à rejoindre officiellement la série.

La série tout-terrain tout électrique en est actuellement à sa saison inaugurale, avec l’équipe Rosberg X Racing de Nico Rosberg en tête du classement – et McLaren sera de la partie à partir de l’année prochaine.

McLaren est déjà présent en F1 ainsi que son équipe Arrow McLaren SP en IndyCar, le PDG Zak Brown ayant déclaré précédemment que l’équipe cherchait toujours à repousser les limites et à essayer de nouvelles choses dans le sport automobile – avec Brown lui-même prenant le volant dans un événement GT4 à venir à Zandvoort.

La nouvelle série FIA ​​s’est avérée populaire à ses débuts, avec des équipes ayant chacune un pilote masculin et une femme au volant – et McLaren s’ajoutera à la grille de 18 voitures déjà en place en Extreme E.

À l’annonce de l’entrée de l’équipe dans le championnat naissant, Brown a déclaré : « Depuis le moment où Extreme E a été annoncé, nous avons suivi de près les progrès de la série. Notre attention a immédiatement été attirée par le format innovant de cette plate-forme de sport automobile, en particulier la capacité qu’elle nous donne d’accélérer et de renforcer notre propre programme global de développement durable, qui partage les mêmes priorités de décarbonisation, de réduction des déchets, de diversité et d’égalité.

C’est en train d’arriver ! ⚡ McLaren participera à la série #ExtremeE à partir de 2022. – McLaren (@McLarenF1) 11 juin 2021

Démarquez-vous de la foule avec les produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

« Dans le même temps, cela nous permettra d’atteindre un nouveau public avec un format de course innovant, de nous connecter avec une nouvelle génération de fans grâce à un contenu diffusé sur une variété de canaux et de fournir aux partenaires une plate-forme de compétition ciblée pour s’aligner sur et partager dans un récit positif et puissant.

« Depuis le début, McLaren a toujours été à l’avant-garde et n’a jamais eu peur de repousser de nouvelles limites. Cette nouvelle entreprise est fidèle à nos racines de participation à une variété de catégories, d’innovation et de bravoure. Extreme E ouvre de nouvelles voies dans le sport automobile en tant que force du bien pour relever certains des plus grands défis auxquels notre monde est confronté aujourd’hui et à l’avenir.

“Alors que la Formule 1 restera toujours au centre de notre monde, comme INDYCAR et l’esport, notre entrée dans l’Extreme E s’ajoute à la franchise McLaren Racing et complétera et aidera à soutenir tous nos programmes. Nous affronterons des grands noms de la F1 et de l’INDYCAR que nous connaissons bien mais, comme toutes les séries dans lesquelles nous concourons, l’objectif de la compétition est clair : nous sommes là pour gagner.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !