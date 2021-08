McLaren annonce son premier pilote Extreme E

McLaren a nommé le premier pilote de sa nouvelle équipe Extreme E pour 2022 en tant qu’as américain de rallycross Tanner Foust.

Après avoir taquiné un “nouveau membre de la famille McLaren” qui sera annoncé mercredi après-midi, l’ajout de Foust en tant que membre masculin de la gamme Extreme E a été confirmé.

En juin, McLaren a annoncé son intention de participer l’année prochaine à Extreme E, la série tout-terrain tout électrique dans laquelle Lewis Hamilton, Nico Rosberg et Jenson Button ont tous participé à la saison inaugurale avec leurs propres équipes.

Les alignements de pilotes comprennent un homme et une femme et le coéquipier de Foust devrait être confirmé “dans un avenir proche”, selon McLaren.

Âgé de 48 ans, originaire de Denver, dans le Colorado, il est quadruple champion des États-Unis de rallycross en titre et a remporté quatre médailles d’or aux X Games ainsi que deux championnats de Formula Drift.

Il a également une longue carrière de cascadeur à la télévision et au cinéma, sa liste de crédits comprenant The Dukes of Hazzard, Fast & Furious: Tokyo Drift, The Bourne Ultimatum, The Bourne Legacy, Straight Outta Compton et Ford v Ferrari, qui a été intitulé Le Mans 66 en Europe.

Le nouveau membre de la famille McLaren ! @TannerFoust pic.twitter.com/CypqmYDq5g – McLaren (@McLarenF1) 11 août 2021

“Nous sommes ravis que Tanner ait rejoint la famille de pilotes McLaren Racing”, a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren Racing.

« C’est un compétiteur hors route de premier ordre avec une riche expérience et un palmarès gagnant.

« En plus de ses prouesses au volant, il est une personnalité fantastique qui nous aidera à nous connecter avec de nouveaux fans du monde entier et à mettre en évidence le but et les messages importants d’Extreme E.

“Nous sommes impatients d’annoncer la coéquipière de Tanner, notre première femme pilote McLaren, pour compléter notre alignement passionnant.”

Foust a déclaré : « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité d’être le premier pilote Extreme E pour McLaren. Ça va être une grosse année en 2022, j’ai hâte.

« Je ne sais même pas exactement où nous allons, mais ça va être génial.

« Pouvoir courir pour McLaren est le rêve de tout pilote et l’opportunité de concourir pour l’équipe dans cette série de courses innovante et imaginative la rend encore plus spéciale.

« Le concept est unique et le défi captivant. Cela me permettra de mettre à profit toute mon expérience et mes compétences, tout en faisant partie d’une cause positive abordant des enjeux clés pour notre planète et notre société.

Jusqu’à présent en 2021, deux événements Extreme E ont eu lieu, en Arabie saoudite et au Sénégal, avec Rosberg X Racing détenant 14 points d’avance sur l’ancien collègue allemand de Mercedes, le X44 de Hamilton et le JBXE de Button, 13 autres en troisième position.