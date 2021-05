McLaren annonce un nouveau fournisseur de kits à partir de 2022

McLaren a déjà un œil sur la saison prochaine avec l’annonce d’un nouvel accord majeur avec la marque de vêtements de sport haut de gamme, Castore.

L’entreprise britannique de vêtements deviendra le partenaire officiel de McLaren en matière de vêtements de l’équipe et de vêtements de sport pour la saison de Formule 1 2022 et a signé un contrat pluriannuel.

La marque Castore figurera également sur les combinaisons de course des pilotes de McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo.

McLaren Racing et Castore ont annoncé un partenariat pluriannuel qui verra Castore devenir le partenaire officiel des vêtements et des vêtements de sport de l’équipe McLaren Formula 1 pour la saison de F1 2022. #BetterNeverStops Lire la suite. 🤝⤵️ – McLaren (@ McLarenF1) 4 mai 2021

Démarquez-vous avec la marchandise McLaren via la boutique officielle de Formule 1

Mark Waller, directeur commercial de McLaren Racing, a déclaré: «Castore est l’un des principaux innovateurs de l’industrie des vêtements de sport haut de gamme grâce à sa gamme de vêtements améliorant les performances et nous sommes ravis d’annoncer leur partenariat avec McLaren Racing en tant que partenaire officiel de l’équipe et des vêtements de sport de la McLaren Formula 1. équipe.

«Nous sommes impatients de rassembler notre passion pour l’excellence en ingénierie afin de fournir des produits et services de la plus haute qualité à notre équipe, nos fans et nos partenaires.»

Phil Beahon, co-fondateur de Castore, a ajouté: «Nous sommes ravis de nous associer à McLaren, un nom emblématique de la Formule 1. Non seulement ils sont une brillante marque britannique, mais nous partageons la mentalité de rechercher sans relâche des moyens de stimuler les performances, encapsulé par notre devise «Mieux vaut ne s’arrête jamais».

«Compte tenu de l’audience mondiale de la Formule 1, nous pensons que ce partenariat augmentera la visibilité et l’attrait de la marque Castore auprès de millions de fans et accélérera notre volonté de construire la première marque de vêtements de sport haut de gamme au monde.»

