McLaren Arrow annonce un partenariat à long terme

Dans la foulée de son retour dans le cercle des vainqueurs en Formule 1 avec un célèbre doublé au Grand Prix d’Italie 2021, McLaren continue de renforcer son arsenal en prolongeant son partenariat avec Arrow Electronics.

Voici ce qu’ils avaient à dire dans un communiqué de presse aujourd’hui :

McLaren Racing et Arrow Electronics, l’entreprise mondiale de technologie et d’innovation, ont annoncé une extension de partenariat à long terme sur plusieurs années.

Arrow continuera à soutenir l’équipe britannique dans sa quête du succès avec les équipes McLaren Formula 1 et Arrow McLaren SP IndyCar. L’entreprise technologique mondiale continuera en tant que sponsor titre tout en restant partenaire de l’équipe McLaren F1.

Depuis 2019, le partenariat entre Arrow Electronics et McLaren Racing a permis aux deux organisations de mettre une croyance commune dans la technologie et l’innovation au centre d’un engagement commun pour faire progresser et apporter des services et des solutions à l’équipe et à leurs réseaux respectifs.

La nouvelle d’aujourd’hui fait suite à l’annonce en août de l’acquisition par la société Woking d’une participation majoritaire dans Arrow McLaren SP. La marque de la société d’électronique continuera d’être représentée sur les voitures de course et les pilotes de F1, Lando Norris et Daniel Ricciardo, et les Indycars et les pilotes, Pato O’Ward et Felix Rosenqvist.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing a déclaré : « Arrow Electronics est un partenaire précieux de McLaren Racing dans le cadre de nos programmes de Formule 1 et d’IndyCar. Cette extension de partenariat à long terme reflète parfaitement la relation solide que nous avons bâtie et la productivité de notre partenariat depuis le début de 2019. Avec notre récent investissement majoritaire dans Arrow McLaren SP et la profonde implication d’Arrow dans l’équipe depuis 2015, notre le partenariat se renforce au fur et à mesure que nous progressons sur notre chemin commun et nos ambitions partagées de gagner ensemble. »

Mike Long, président du conseil, président-directeur général d’Arrow Electronics a déclaré : « Nous nous sommes engagés à innover dans les technologies de l’automobile et des transports. Nos ingénieurs travaillent côte à côte avec l’équipe de course, et nous ne pourrions être plus satisfaits de la force des positions de nos équipes à la fois en IndyCar et en Formule 1. Nous attendons avec impatience de nombreuses autres victoires ensemble sur et en dehors de la piste.

À propos de Arrow Electronics

Arrow Electronics guide l’innovation vers l’avant pour plus de 180 000 fabricants de technologies et fournisseurs de services de premier plan. Avec un chiffre d’affaires de 29 milliards de dollars en 2020, Arrow développe des solutions technologiques qui améliorent les affaires et la vie quotidienne. En savoir plus sur fiveyearsout.com.