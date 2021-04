McLaren: Aucune raison, aucun moyen pour un changement de règle

Le patron de McLaren, Andreas Seidl, dit qu’il n’y a aucune raison et aucun moyen que les règles soient modifiées cette saison simplement parce qu’Aston Martin est mécontente.

Bien que les voitures de cette année soient basées en grande partie sur celles de la saison dernière, de petits changements ont été apportés aux règles visant à réduire les appuis.

L’un de ceux-ci concerne le plancher, les voitures de cette année perdant un petit morceau de plancher juste devant les pneus arrière.

Bien que toutes les voitures aient perdu leur appui, cela a, du moins selon Aston Martin et Mercedes, un impact plus important sur les voitures à faible râteau de Formule 1 que sur leurs rivales à haut râteau.

Cela signifie qu’Aston Martin et Mercedes paient le prix le plus élevé pour la nouvelle réglementation.

Le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a exprimé ses plaintes, remettant en question la manière dont la règle est apparue.

Son plus gros problème concernait Pirelli car ils appelaient à moins d’appui afin que leurs pneus puissent être utilisés pour une troisième saison, pour ensuite concevoir un pneu plus robuste pour le championnat de cette année.

Szafnauer est même allé jusqu’à menacer brièvement une action en justice, bien qu’il ait fait marche arrière sur ce point après s’être entretenu avec la FIA.

De l’autre côté de l’argument, McLaren dit qu’ils n’ont aucun problème avec le processus qui a conduit aux changements de règles.

«Je pense que de notre point de vue, la manière dont ces règlements sont entrés en vigueur cette année a été un processus clair et transparent», a déclaré Seidl à Motorsport.com.

«Je ne vois donc aucune raison ni aucun moyen pour un [rule] changez maintenant pour cette année.

McLaren a marqué 41 points et un podium lors des deux premières courses de cette saison, alors qu’Aston Martin n’a que cinq points.

L’Allemand, qui a rejoint McLaren en 2019, a ajouté qu’aucune équipe ne peut dire à 100% quel impact les règles ont eu sur leur voiture étant donné qu’aucune d’entre elles n’était en mesure la saison dernière de comparer les deux philosophies différentes.

«Pour être honnête», a-t-il poursuivi, «il est difficile pour chaque équipe, à mon avis, de donner un jugement solide ou valable sur l’effet de ces nouvelles réglementations aéronautiques sur différents concepts de voitures.

«Nous sommes tous entrés dans l’hiver avec le concept de voiture que nous avons utilisé l’année dernière, à cause de la réglementation.

«Il n’était pas vraiment possible de faire un grand changement là-bas et aucune des équipes, je suppose, n’a fait un développement parallèle avec la même main-d’œuvre et la même énergie avec deux concepts différents pour voir réellement où vous sortiriez.

