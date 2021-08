McLaren augmente son engagement en IndyCar avec une participation majoritaire · .

McLaren a donné un “signal fort de notre engagement à long terme en IndyCar” en prenant une participation majoritaire dans l’équipe McLaren SP.

Deux ans après avoir conclu un partenariat avec l’équipe Schmidt Peterson IndyCar, McLaren prend 75 % des parts de l’équipe. Il a déjà remporté deux courses cette saison avec Patricio O’Ward, qui dispute la course d’aujourd’hui deuxième du championnat.

Un conseil de cinq personnes dirigera l’équipe, dont les fondateurs de Schmidt Peterson, Sam Schmidt et Ric Peterson. Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, fera partie des trois nominations de McLaren au conseil d’administration.

“L’annonce d’aujourd’hui est un signal fort de notre engagement à long terme envers l’IndyCar en tant que série de courses et plate-forme marketing pour McLaren Racing et nos partenaires sponsors”, a déclaré Brown.

« McLaren Racing pense qu’IndyCar continuera à développer notre marque en Amérique du Nord, à servir notre base croissante de fans et de partenaires aux États-Unis dans l’ensemble de notre portefeuille de courses et à générer de la valeur à long terme. La course est sans pareille, avec des concurrents de classe mondiale dans les pilotes et les équipes et une base de fans passionnée et très engagée. »

Le copropriétaire de l’équipe, Sam Schmidt, a déclaré que l’implication accrue de McLaren, en plus du soutien des sponsors à long terme Arrow et Lucas Oils, continuera à faire avancer l’équipe.

“Je connais Zak depuis 25 ans”, a déclaré Schmidt. « C’est un coureur et c’est un groupe de coureurs inconditionnels. Nous avons commencé notre partenariat il y a deux ans et cela s’est extrêmement bien passé, à la fois techniquement et commercialement. Ric est arrivé en 2013 et a relevé la barre de l’équipe. Arrow est arrivé quelques années plus tard et nous avons encore une fois relevé la barre.

«Avec McLaren, nous avançons à nouveau. Comme nous l’avons vu, nous sommes maintenant un concurrent régulier et finalement, pour Ric et moi, nous sommes ici pour gagner des courses, gagner des 500 et remporter des championnats. Cette prochaine étape garantit les ressources nécessaires pour le faire longtemps à l’avance.

« Je tiens à dire que nous n’aurions pas pu faire cela sans Arrow et Lucas Oil. Ils étaient vraiment les sponsors fondamentaux sur lesquels cette équipe s’est construite et nous ne serions pas là sans eux. McLaren est une marque emblématique et nous sommes fiers d’être avec eux. Nous faisons cela pour améliorer l’équipe et assurer un succès à long terme.

