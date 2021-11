McLaren : Aujourd’hui, tout était question de travail d’équipe

McLaren a commencé le week-end du Grand Prix de Mexico 2021 sur le pied arrière, luttant pour le rythme, mais a pu renverser la vapeur avec le directeur de l’équipe Andreas Seidl, insistant sur le fait que tout était une question de travail d’équipe.

L’équipe de Woking n’a jamais été proche de la compétition à partir du moment où les voitures Papaya ont roulé sur l’Autodromo Hermanos Rodríguez vendredi. Pour aggraver les choses, l’équipe a dû donner à Lando Norris sa quatrième unité de puissance de la saison, ce qui signifiait une relégation à l’arrière de la grille dimanche.

Cependant, FP3 a vu McLaren avancer dans le top dix, et lors des qualifications, il a bien fait de placer Daniel Ricciardo septième après un remorquage de Norris qui a terminé dixième, mais partira 18e en raison de sa pénalité.

« Aujourd’hui, c’était le travail d’équipe », a salué Seidl. « Avec Lando prenant sa quatrième unité motrice de la saison et allant au fond de la grille, le défi était d’amener Daniel aussi haut que possible, avec l’aide de Lando.

« L’équipe et les pilotes ont développé un programme pour le faire et l’ont très bien exécuté cet après-midi. Nous avons réalisé à peu près tout ce que nous voulions réaliser aujourd’hui », a révélé l’Allemand.

« Après un début de week-end difficile hier, l’équipe est restée concentrée et a travaillé dur et est revenue en force aujourd’hui, avec une voiture qui était compétitive face à nos rivaux immédiats.

« En partant de la 7e place et du fond de la grille, nos pilotes seront confrontés à différents défis demain, alors ce soir, nous nous concentrons sur la préparation de ces scénarios, tout en attendant avec impatience une autre course passionnante », a conclu le pilote de 45 ans.

Ricciardo, qui a souffert de fiabilité au cours du week-end, a admis une petite erreur qui l’a finalement empêché de battre les deux Ferrari en qualifications.

« C’est un peu doux-amer parce qu’évidemment Carlos [Sainz] a deux millisecondes d’avance, mais diviser les Ferrari n’est pas si mal ici », a déclaré l’Australien dans le communiqué de presse de son équipe.

« Nous avons bien travaillé en équipe, Lando m’a aidé. Je pense que le côté propre de la grille devrait être OK demain.

« J’ai fait une petite erreur dans le virage 13 qui, je pense, m’a coûté la sixième place, mais le côté propre de la grille n’est pas un mauvais décalage, donc nous allons travailler avec ça.

« Nous avons fait des améliorations avant aujourd’hui, hier était difficile car nous avons manqué beaucoup de course », a souligné Ricciardo. « Nous avons démarré rapidement et je pense que nous devons être assez satisfaits de P7.

« Nous essaierons d’en prendre quelques-uns au départ demain », a conclu le Honey Badger, faisant allusion à l’exécution de quelques-uns de ses dépassements emblématiques pendant la course.

Lando Norris n’était pas satisfait de sa voiture au cours du week-end, et la pénalité du groupe motopropulseur est venue aggraver sa misère, mais le Britannique était néanmoins satisfait du redressement de l’équipe et du résultat des qualifications.

« Une assez bonne journée, je ne pense pas que nous puissions faire beaucoup plus », a-t-il admis.

« Nous avons aidé Daniel à se placer dans la meilleure position possible, ce que nous avons réalisé », a expliqué le joueur de 21 ans. « Nous avons eu un peu de mal avec la voiture en général, mais nous espérons toujours un résultat positif.

« Je pense que nous pouvons faire une bonne course, mais nous devrons travailler dur ce soir pour nous donner un bon plan pour demain », a conclu Norris, prudemment optimiste.

McLaren aura son assiette pleine en essayant de repousser l’attaque de Ferrari pendant la course dimanche, la Scuderia pouvant s’appuyer sur ses deux pilotes Carlos Sainz et Charles Leclerc qui se sont qualifiés respectivement sixième et huitième.

Avec Norris hors de vue, Ricciardo affrontera les deux pilotes Ferrari le prenant en sandwich avec une main attachée dans le dos, alors qu’il cherche à aider son équipe dans sa lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs de Formule 1 avec l’équipe de Maranello.

McLaren devance Ferrari de 3,5 points seulement.