McLaren “beaucoup plus animée” que lorsque j’ai rejoint .

Lando Norris dit qu’un changement de culture s’est produit chez McLaren au cours des années qui ont suivi son arrivée, ce qui s’est accompagné d’une augmentation de l’intérêt des sponsors.

Bien que Norris ait fait ses débuts en Formule 1 avec l’équipe en 2019, il a rejoint leur programme de jeunes pilotes deux ans plus tôt. McLaren a subi un changement de direction peu de temps après, avec Zak Brown arrivant à la place de Ron Dennis en tant que PDG et Andreas Seidl en tant que directeur d’équipe.

Depuis, l’équipe a attiré une multitude de nouveaux contributeurs. Plusieurs sont positionnés autour de son programme d’esports en pleine croissance dont Norris, un simracer actif et un streamer Twitch, est un élément majeur. Il dit que cela leur a permis d’atteindre des sponsors de F1 non traditionnels.

“Je pense [our] partenaires et sponsors, beaucoup d’entre eux sont également du côté de l’esport et de l’informatique et pas seulement de la voiture de course elle-même. Beaucoup de nos partenaires aiment s’impliquer à cause de ce genre de choses.

«J’ai fait beaucoup de choses en ligne, comme avec Coca-Cola et Dell qui y jouent et conduisent avec eux et donnent cette expérience de conduire sur différentes pistes et de conduire une voiture de course. C’est très différent.

« Il y a cinq ans, je [don’t] pense qu’il y avait plus de quatre logos sur toute la voiture et maintenant la voiture en est pleine. Bien que cela ait beaucoup changé, je pense que tout a changé pour le mieux.

L’année dernière, l’équipe a attiré des investissements importants de MSP Sports Capital. Il a bien commencé la saison 2021 de F1, Norris détenant la troisième place du championnat après avoir marqué dans toutes les 10 premières courses.

“Nous sommes sur une bonne trajectoire en tant qu’équipe de Formule 1 et McLaren tous ensemble en tant qu’entreprise”, a-t-il déclaré. « Donc c’est cool de faire partie de ça.

« Une partie de cela est alors aussi le côté esports. C’est un autre secteur qui est en pleine croissance et les partenaires aiment s’y impliquer car il est en pleine croissance. Donc c’est bon pour tout le monde. C’est juste agréable de passer du temps avec ces personnes, de rencontrer différentes personnes à travers cela, etc.

Norris a déclaré que les changements dans l’équipe depuis son arrivée ont été pour le mieux.

“Il y a eu beaucoup de changements depuis cinq ou six ans quand je suis allé pour la première fois rencontrer Ron”, a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est maintenant beaucoup plus vivant, beaucoup plus enthousiaste, plus motivé et des choses comme ça. Tout a changé, mais pour toutes les bonnes raisons.

