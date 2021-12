McLaren : Ce n’est pas fini, on veut le finir en beauté

McLaren est déterminé à renverser une triple tête en dessous de la normale et à utiliser les deux dernières courses de cette saison épuisante de championnat du monde de Formule 1 2021 pour le dernier effort haletant pour terminer troisième au classement des constructeurs.

Pour que cela se produise, il sera difficile pour Lando Norris et Daniel Ricciardo de renverser le déficit de 39,5 points sur Ferrari, mais tout peut arriver et arrive souvent en fin de saison.

Néanmoins, difficile parce que l’équipe de Woking a perdu l’ébullition depuis que Ricciardo a mené Norris à domicile pour une célèbre victoire un-deux à Monza, mais cette forme est devenue AWOL, en particulier lors du récent triple-tête.

Mais la bataille n’est pas terminée avant Abu Dhabi, l’intention chez McLaren est de rebondir fortement ce week-end, lors du premier Grand Prix d’Arabie Saoudite, et de prendre de l’élan jusqu’à la finale une semaine plus tard.

En avant-première de la première course sur le circuit de la corniche de Jeddah, le patron de l’équipe, Andreas Seidl, a déclaré : meilleures finitions possibles que nous puissions obtenir d’ici le dernier tour à Abu Dhabi.

Seidl : Cette saison a été une bataille intense et passionnante, mais elle n’est pas encore terminée et nous voulons la terminer en beauté

Cela signifiera de solides performances sur le site saoudien inconnu et les défis liés à la course sur un tout nouveau site.

Seidl a poursuivi: «Nous retournons dans le désert pour les deux dernières courses de la saison 2021, et notre premier arrêt est un autre nouveau site sur le circuit de la corniche de Jeddah.

« Avec deux nouveaux sites successifs, l’équipe de retour à l’usine a travaillé dur pour se préparer, et nous avons utilisé la fenêtre entre le Qatar et l’Arabie pour donner aux pilotes du temps dans le simulateur en vue de leur départ en piste ce vendredi, » a révélé Seidl.

La bataille pour le meilleur du reste est intense et très proche entre Norris de McLaren et le duo Ferrari

Après 20 manches, les pilotes sont beaucoup plus proches, Best of the Rest étant Norris cinquième, un point devant Carlos Sainz de Ferrari et 7,5 points devant Charles Leclerc. La fierté de la quatrième place est ici en jeu.

Norris cherchera à atteindre la forme pétillante qu’il a montrée plus tôt dans la saison : « La piste de Djeddah va être amusante, c’est une piste très rapide et fluide avec des murs serrés, ce qui créera un défi unique.

« J’ai parcouru le circuit dans le simulateur pour me familiariser avec le tracé, ce qui est vraiment important lorsque l’on arrive sur un nouveau site. Se qualifier dans ces voitures sur ce circuit va être une expérience très cool et nous préparera pour une course solide dimanche.

« Nous allons tout donner jusqu’au drapeau à damier à Abu Dhabi, pour terminer dans la meilleure position possible dans les deux championnats », a déclaré Norris.

Nous ferons de notre mieux pour ramener des points décents et terminer la saison en beauté

Dans la voiture sœur. Ricciardo a mis derrière lui ses problèmes de début de saison et ses difficultés avec sa nouvelle équipe. Il est dans un meilleur endroit maintenant dans ce qui était presque une crise pour le grand australien souriant.

Lui aussi est motivé pour une solide performance dans les deux dernières courses : année.

« Nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre à Djeddah, mais nous avons travaillé dur en équipe au Royaume-Uni pour préparer l’événement, et nous nous dirigeons vers le Moyen-Orient prêts à nous battre. Nous ferons de notre mieux pour ramener des points décents et terminer la saison en beauté », a ajouté le pilote McLaren.

Deux grands prix restants, par équipe. ?? Le désert, les veilleuses… en route pour la course ! pic.twitter.com/XzqkOq4cZa – McLaren (@McLarenF1) 29 novembre 2021