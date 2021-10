McLaren conçoit la supercar “Daniel Ricciardo Edition” pour honorer le succès de Monza

McLaren a conçu une édition spéciale de sa supercar 720S pour commémorer la victoire de Daniel Ricciardo au Grand Prix d’Italie.

Mais seule une très petite élite aura la chance de le posséder – il est prévu de ne produire que trois de ce modèle sur mesure, disponibles uniquement pour les clients australiens.

Ricciardo, né à Perth, a enregistré sa première victoire pour McLaren et le premier triomphe de l’équipe depuis 2012 lorsqu’il a pris le drapeau à damier à Monza en septembre.

Non seulement cela, mais c’était la première fois que le constructeur basé à Woking réalisait un doublé depuis le Grand Prix du Canada 2010 alors que Lando Norris franchissait la ligne d’arrivée en tant que deuxième.

Créée par la division McLaren Special Operations sur mesure, la supercar personnalisée est limitée à trois modèles en édition spéciale pour refléter le numéro de course de Ricciardo – qui sera également présenté sur les portes en dièdre.

Tous les trois seront peints dans la couleur orange papaye familière de la livrée McLaren Formula 1, avec des détails bleu burton et un drapeau australien à côté du rétroviseur extérieur du conducteur, en plus des bas de caisse en fibre de carbone portant la signature de Ricciardo.

À l’intérieur, il y aura également des touches de papaye autour du tableau de bord et sur les sièges, ainsi qu’une plaque commémorative « One of Three ».

Australiens ! Vous pouvez maintenant acheter une McLaren 720S édition Daniel Ricciardo. Danny Ric reçoit une édition spéciale Papaya Orange pour célébrer sa victoire à Monza → https://t.co/SIn5YH86Rt pic.twitter.com/vpyekId5ST – Top Gear (@BBC_TopGear) 27 septembre 2021

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

McLaren n’a pas encore confirmé le prix de la supercar à moteur central de 720 ch qui sera mise en vente plus tard cette année.

« L’un des grands privilèges de conduire pour McLaren est de prendre le volant de nombreuses supercars exaltantes de la marque. Et bien que chacun offre quelque chose d’unique, le 720S est la référence absolue », a déclaré Ricciardo.

Pendant son séjour chez Renault, Ricciardo a fait produire en son honneur une édition spéciale du SUV familial Koleos, qui était à l’époque le modèle le plus vendu de la gamme Renault Australie.

Cependant, la McLaren 720S convient beaucoup mieux au statut du pilote de 32 ans en tant que huit fois vainqueur de la course de Formule 1 – et aucun « chausson » ne sera requis d’un pilote.

Bien que Ricciardo ait fait un début plus lent que prévu pour cette première saison avec McLaren, ses résultats se sont considérablement améliorés depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne avec quatre arrivées sur six dans le top cinq.

Il est huitième au classement Pilotes mais reste à 44 points de son coéquipier Norris, quatrième.