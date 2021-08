McLaren confiant dans les points alors que Norris est autorisé à courir · .

in

McLaren pense qu’ils seront toujours en mesure de se battre pour des points forts dans le Grand Prix de Belgique de demain malgré l’énorme chute de Lando Norris en Q3.

Norris semblait bien parti pour se battre pour la pole position après avoir dominé les deux premières parties des qualifications. Il a été transporté à l’hôpital pour une radiographie après l’accident, mais a ensuite été déclaré apte à participer à la course de demain.

Son accident a lourdement endommagé la voiture et l’équipe a dû faire face à un travail de réparation important avant le grand prix. N’ayant pas réussi à établir de temps, Norris s’alignerait à la 10e place, mais les changements de pièces probables pour les réparations entraîneront des pénalités de grille, ce qui pourrait le voir partir à l’arrière ou dans les stands.

Néanmoins, avec son coéquipier Daniel Ricciardo atteignant sa meilleure position de départ pour McLaren à ce jour avec la quatrième place, le directeur de l’équipe Andreas Seidl pense qu’ils peuvent encore profiter d’une course productive.

“La chose la plus importante est que Lando va bien”, a déclaré Seidl. « Mais c’est super de voir Daniel terminer en P4 aujourd’hui. Et avec Daniel partant P4 et Lando partant très probablement de l’arrière – nous devons voir quelles sont les conséquences – je pense toujours que nous sommes en bonne position demain pour nous battre pour de bons points.

Seidl s’est abstenu de critiquer le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, pour la décision de poursuivre la Q3 après que Norris et d’autres pilotes tels que Sebastian Vettel ont averti que la piste était trop humide et que les voitures faisaient de l’aquaplaning.

“Je pense qu’il serait complètement faux maintenant de pointer du doigt qui que ce soit”, a déclaré Seidl. «Ce sont des conditions difficiles. Nous avons perdu la voiture, nous devons donc continuer. »

“Il était évident que c’était difficile à conduire”, a-t-il ajouté. « Les pilotes signalaient de l’aquaplaning, mais au final Lando était au top de sa forme, il y avait une chance de finir assez haut aujourd’hui, et nous y sommes allés.

« Parfois, il faut accepter que cela puisse finir comme ça. Le plus important, c’est qu’il va bien.

