McLaren confiant qu’il y a « plus à venir » de Ricciardo en 2022 · .

McLaren s’attend à « plus à venir » de Ricciardo en 2022Le directeur de course McLaren, Andrea Stella, dit qu’il prévoit que Daniel Ricciardo trouvera plus de performances qu’il n’a pu en montrer au cours de la saison 2021.

Ricciardo a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle voiture au cours de sa première année avec l’équipe et a été largement dépassé par son coéquipier Lando Norris, malgré sa victoire au Grand Prix d’Italie. Stella dit que Ricciardo a fait des progrès « tangibles » jusqu’en 2021 et pense qu’il trouvera plus de performances lors de sa deuxième saison.

« Sur le front de Daniel, je pense que les progrès au cours de la saison [was] tangible », a déclaré Stella.

« Nous savons qu’il y a plus à venir avec Daniel. D’une certaine manière, nous avons encore une sorte de plan de développement et j’ai hâte de voir ce que nous pourrons faire [this] année avec Daniel. Je suis très optimiste de ce point de vue. Et permettez-moi simplement de dire que travailler avec lui est un réel plaisir. Je pense que cela crée vraiment une bonne ambiance dans l’équipe, ce qui est une bonne base pour le développement technique et le pilotage.

Le Grand Prix de Long Beach prolongé jusqu’en 2028

Le conseil municipal de Long Beach a approuvé la prolongation du Grand Prix de Long Beach jusqu’en 2028 inclus.

Les promoteurs de l’événement, l’Association du Grand Prix de Long Beach (GPALB), ont annoncé une prolongation de sept ans de l’événement qui commencera en 2022 et se poursuivra jusqu’à l’édition 2028. Le Grand Prix de Long Beach propose actuellement des courses IndyCar et IMSA Sports Car le même week-end.

« La prolongation du Grand Prix qui a été approuvée par le conseil municipal est le résultat de discussions approfondies avec les dirigeants de la ville qui, selon nous, ont profité à toutes les parties concernées », a déclaré Jim Michaelian, PDG et président de GPALB.

« Le Grand Prix a toujours été un événement communautaire très fort et cet accord ne fait qu’amplifier la relation unique avec la ville de Long Beach à l’avenir. »

Après la tenue de l’édition 2021 de l’événement en septembre, le Grand Prix 2022 retrouvera son créneau de printemps habituel des 9 et 10 avril.

Notre nouvelle maison prend forme. Un campus dédié à la technologie de pointe. Une célébration de qui nous sommes. Le voyage continue, côte à côte avec @Cognizant. pic.twitter.com/KfJbo3BPnM – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 6 janvier 2022

Livrée 2021 x voiture F1 2022 ! ?? Qui a hâte de voir les nouvelles livrées avant le début de la saison ? pic.twitter.com/KU4g9ps9f3 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 6 janvier 2022

Le test avec Charouz était « l’opportunité parfaite » pour Correa d’augmenter son compteur kilométrique (F2)

« J’ai pris de la vitesse plus vite que je ne le pensais, à la fois avec la voiture et le nouveau tracé de la piste. Je pense qu’en général, ce nouveau tracé est plus facile que le précédent. Je ne savais pas à quoi m’attendre avec les nouveaux pneus, mais ce n’était pas très différent de ce dont je me souviens. »

Hitech confirme l’alignement des pilotes du Championnat régional d’Asie de Formule 2022 (Asian F3)

« La composition de l’équipe voit Gabriele Mini rejoindre Josh Dufek, Leonardo Fornaroli et Owen Tangavelou dans un engagement de quatre voitures, le ou les pilotes finaux devant être annoncés en temps voulu. »

Comment Mercedes a construit une batterie refroidie par air pour le concept Vision EQXX (The Drive)

« Les équipes de Formule E doivent faire face à une batterie spécifique fournie par McLaren à la série, dans laquelle elles pompent ensuite du liquide de refroidissement. En F1, où le développement de la batterie est ouvert, Mercedes utilise un système de refroidissement liquide direct où chaque cellule de batterie est entourée en faisant circuler du fluide, une technologie qu’il a transférée au réservoir d’énergie du nouveau groupe motopropulseur hybride AMG. »

Donc, vous voulez être un pilote pro. Combien gagnerez-vous? (Coureur)

« Pour les recrues, probablement en provenance d’Indy Lights, ils obtiendraient 250 000 $ à 300 000 $, et pourraient même faire venir un sponsor et gagner de l’argent grâce à l’affaire. Le compagnon est de 800 000 $ à 1 000 000 $. Et puis au sommet, il y a environ huit chauffeurs qui gagnent plus de 2 000 000 $. Peut-être qu’un ou deux d’entre eux dépassent les 3 000 000 $. »

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Raginginferno, Akshay.It et Mole !

En ce jour dans le sport automobile

Michael Schumacher a failli remporter son troisième championnat du monde avec la F310B de Ferrari

